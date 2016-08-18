Рыбинск, Ярославская область, 18 августа, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Целые сутки придется провести без воды из крана жителям второго по величине города Ярославской области Рыбинска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Администрации города.

«По другому поступить возможности нет. Будет происходить замена запорного оборудования на насосной станции, поменяют 5 задвижек. Но есть и плюс — как уверяют специалисты, после такой масштабной модернизации новые серьезные отключения больше не понадобятся», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы администрации Рыбинска Юлия Блинова.

По ее словам день — 20 августа выбран не случайно, это суббота и многие люди находятся за городом.

Подача питьевой воды, как сообщили ИА REGNUM в Рыбинском МУП «Водоканал», будет прекращена на сутки в микрорайоны Волжский, ГЭС, Веретье — 1, 2, 3, 4, Переборы, Прибрежный, Скоморохова Гора, Северный, Западный, Мариевка, поселки Искра Октября, Юбилейный, Костино, Голодяево, деревни Ануфриево, Пригорки, Макарово, Пригородная. На пониженном давлении будут находиться микрорайоны Центральный, Гагаринский, Запахомовский.