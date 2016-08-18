Красногорск, 18 августа, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В сентябре Мособлдума рассмотрит законопроект об ответственности за непредотвращение зацепинга — новомодного и смертельно опасного развлечения современной молодежи. За катание на электричке или вагоне метро в неположенном месте наказывать хотят не только самих экстремалов, но и всех ответственных лиц: от родителей до машинистов. По мнению партнера адвокатского бюро «Тонкий и Партнеры» Дениса Степкина, в уголовном законодательстве уже существует подобная статья, но новый закон может помочь привести ситуацию к большему порядку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Neu-Zwei Поезд

«У нас уголовное право идет по пути дополнительной квалификации отдельных видов преступлений. Скажем, была просто статья за мошенничество, а сейчас появилось мошенничество с жилыми домами, в сфере предпринимательской деятельности и так далее. Мир усложняется, но в данном случае у нас уже есть статья, которая данные виды взаимоотношений регулирует, — оставление в опасности. Тут, конечно, несколько другое имеется в виду, но при желании все эти катания на электричках могут сюда подпадать», — пояснил Степкин.

Эксперт также отметил, что новый закон, возможно, будет способствовать большему порядку, так как любое ответственное лицо будет понимать последствия своего недосмотра.

«Я представляю машиниста, который едет и видит, что у него там какой-то товарищ висит сзади. Ему, конечно, это неприятно, и если сотрудники будут знать, что он вот сейчас мимо пройдет, а завтра ему уголовную статью приклеят, то они какие-то меры предпримут, потому что сейчас они даже не будут знать, что делать», — резюмировал собеседник агентства.

Напомним, по данным РИАМО, законопроект предлагает ввести ответственность железнодорожников, сотрудников метрополитена и правоохранителей за непредотвращение зацепинга. «Речь идет не только об ответственности зацеперов, но и держателей средств повышенной опасности — железнодорожных поездов и метрополитена, служб правопорядка, родителей, руководителей социальных организаций, если ребенок находится в приюте, общественников. Говорится и о повышении самих штрафов <…> Мы внесем, документ будет в думе, будет продолжаться над ним работа, а уже следующий созыв думы рассмотрит, и будет принимать точно он», — заявил агентству заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности регионального парламента Николай Черкасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа электропоезд, следовавший из Сергиева Посада в Москву, был остановлен на станции Хотьково, после чего на крыше одного из вагонов был обнаружен погибший молодой человек. По данным пресс-службы МЖД, молодой человек мог стать очередной жертвой зацепинга.