Ярославль, 18 августа, 2016, 11:27 — ИА Регнум. В Ярославской области величина прожиточного минимума по итогам второго квартала текущего года составил 9095 рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославльстате, по сравнению с первым кварталом года он вырос на 3,1%.

При этом стоимость продуктовой корзины увеличилась на 3% — до 4381. Это общий показатель, для детей минимальный месячный набор продуктов, по оценкам статистики, стоит 4810 рублей, для пенсионеров — 3938 рублей.

Стоимость непродовольственных товаров и услуг, входящих в прожиточный минимум, выросла на 2,4 и 3,7% соответственно.

При этом, как отмечает Ярославльстат, по предварительным данным среднедушевой доход населения составил во втором квартале года 28,7 тыс. рублей. Средний размер пенсий составил 12,5 тысяч.