Севастополь, 18 августа, 2016, 11:31 — ИА Регнум. В севастопольском родильном доме №1 на проспекте Гагарина женщина родила ребенка на кафельный пол. Это произошло в присутствии врача и акушера, передает ForPost.

Александр Дейнека. Мать. 1932

Когда мать ребенка Елену Иванову доставили 23 июня в роддом на карете «скорой помощи», у нее уже отошли воды и развилась активная родовая деятельность. Несмотря на то, что женщина чувствовала приближение родов и просила быстрее вызвать врача, медики вместо этого требовали от пациентки измерить вес и рост и заполнить бумаги — при этом сотрудники ворчали, когда женщина делала ошибки в документах.

Когда, наконец, появились врач с акушеркой, медики стали требовать от женщины забраться на каталку для перевозки рожениц, игнорируя ее требования принять ребенка и обвиняя пациентку в непослушании.

«В тот момент рядом со мной находились четыре сотрудника роддома. Никто из них не попытался мне помочь. Они просто стояли, смотрели, давали какие-то команды. Под конец я уже просто кричу: «Ребёнок!», и ребёнок просто падает на кафельный пол головой вниз. При этом у него рвется пуповина», — передает слова Ивановой новостной портал.

Ребенка отправили в реанимацию, затем на две недели в патологическое отделение для новорожденных, где провели курс антибиотиков и капельниц. У малыша выявили мозговое кровоизлияние, но медики отрицают связь с падением. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

Замглавврача первого роддома Марина Зимина заявила, что обвинять врачей в непрофессионализме неправильно: в данной ситуации роль сыграл человеческий фактор, и «врачи немножко не сориентировались», заявила она. При этом моральной компенсации, по утверждению Зиминой, тут не полагается, так как «ни ребенок, ни мать не пострадали».

Тем временем женщина уже написала заявление в прокуратуру, департамент здравоохранения и обратилась к уполномоченному по правам человека.