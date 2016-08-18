Тегеран, 18 августа, 2016, 11:20 — ИА Регнум. 17 августа глава Генштаба ИРИ Мохаммад Багери встретился с советником премьер-министра Ирака по национальной безопасности Фалехом Аль-Файядом. Главная тема переговоров — обеспечение безопасности в приграничной зоне, также обсудили последние события в регионе.

ИА REGNUM

«Единство между Ираном и Ираком, создание совместного приграничного комитета, обеспечение безопасности было бы выгодно не только нашим странам, но и всему Ближнему Востоку. Надеемся, что иракской армии удастся как можно быстрее очистить Мосул и другие районы от террористов», — передает слова Багери агентство Mehr News.

Иранский военачальник подчеркнул, что культурная, историческая близость и доверие между народами помогут еще больше сплотить две страны в борьбе с общим врагом. По итогам переговоров принято решение о создании совместной комиссии для решения проблем на ирано-иракской границе.

На прошлой неделе премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил о завершающем этапе подготовке операции по освобождению Мосула от террористов ИГИЛ (запрещена в РФ). Боевики удерживают город с лета 2014 года. За последние несколько месяцев правительственным войскам удалось вернуть под свой контроль ключевые города и деревни, оттеснив боевиков.