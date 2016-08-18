Пекин, 18 августа, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн Beijing Auto сообщил о запуске новой производственной линии, где будет осуществляться сборка Beijing Auto EH400 — уникального элетромобиля, способного преодолеть на одном заряде аккумуляторов более 400 км.

pcauto.com.cn Beijing Auto EH400 на Пекинском автошоу

Официальная презентация автомобиля состоялась в апреле 2016 г. на Пекинском автошоу, однако тогда публике представили несерийную версию седана, что породило определенный скептицизм среди экспертов, утверждающий о невозможности применения столь мощных аккумуляторов в автомобилестроении. Новость о начале серийного производства Beijing Auto EH400 развеяла все сомнения китайских автолюбителей, пишет «Тайпин цичэ».

Сборка новых Beijing Auto EH400 будет осуществляться на заводе BJEV — дочернем предприятии автоконцерна. Beijing Auto EH400 станет самым большим электро-седаном, производящемся в Китае. Габариты автомобиля: 4945/1860/1483 мм при колесной базе в 2830 мм выделят новинку от Beijing Auto на дорогах КНР.

Как утверждает производитель, электродвигатель мощностью в 140 л.с. позволит разогнаться до 140 км/ч.

Официальная дата начала продаж и стоимость новинки пока неизвестны. По мнению большинства экспертов, седан появился в продаже не ранее начала 2017 г. Стоимость новинки составит около 300 тыс. юаней.