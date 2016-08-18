Москва, 18 августа, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В Москве проезд по Северо-Восточной хорде может быть платным, заявил 18 августа мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, новая магистраль строится за счет бюджетных и частных средств, сообщает «Говорит Москва».

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«Скорее всего она будет платная, будем привлекать деньги концессионеров», — сообщил он.

Градоначальник уточнил, что для оплаты проезда по хорде будет использована технология считывания с датчиков автомобилей.

Напомним, работы по строительству Северо-восточной хорды планируется завершить к концу 2018 — началу 2019 года. Протяженность новой магистрали составит более 26 км. Ранее в мэрии сообщили, что к строительству северо-восточной хорды будут привлекать частного инвестора. Также стало известно, что часть хорды, которая свяжет восточные районы столицы, будет платной.

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Новость о введении платы за проезд по хорде автовладельцы оценили неоднозначно. Эксперты отмечали, что тарифы проезда по новой автомагистрали не должны быть слишком высокими.

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