Пекин, 18 августа, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В Китае женщина поставила рекорд по продолжительности беременности — она носит ребенка уже 17 месяцев, пишет People`s Daily (англоязычная версия «Жэньминь жибао»).

DigitalMarketingAgency Беременная женщина

По словам врачей, беременность Ван Ши наступила в феврале 2015 года, ребенок должен был родиться 15 ноября 2015 года, однако женщина до сих пор беременна. Медики регулярно обследуют ее на возможность операции кесарева сечения, однако пока такой вариант исключен — ребенок еще недостаточно развит.

На 17-м месяце беременности вес плода составляет 3,8 кг. По словам экспертов, некоторые женщины рожают после 13-го месяца беременности, но объяснить, с чем связан случай Ван Ши они не могут.

Здоровье будущей мамы и ребенка в порядке, врачи планируют прооперировать Ван Ши на 18-м месяце.