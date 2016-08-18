Джуба, 18 августа, 2016, 11:08 — ИА Регнум.



Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Южного Судана

Бывший премьер-министр Южного Судана и лидер оппозиции Риек Машар покинул страну и находится в одном из соседних государств, заявил официальный представитель мятежного лидера 18 августа. Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Машара Джеймс Гатдет Дак отказался назвать государство, в которое направился бывший вице-президент страны. По его словам, члены оппозиции «успешно перевезли нашего лидера в одну из соседних стран, где у него теперь будет беспрепятственный доступ к остальному миру и СМИ».

В свою очередь, как указывается в заявлении руководства Освободительного движения Южного Судана в оппозиции, главный противник действующего президента страны Савлы Киира выехала в «безопасную страну в регионе» 17 август.

Напомним, в июле 2016 года в Южном Судане произошел всплеск насилия, после того как было сорвано мирное соглашение между официальной Джубой и оппозицией, возглавляемой бывшим вице-президентом Риеком Машаром. По данным ООН, из-за эскалации конфликта страну покинул почти 1 млн человек.