Махачкала, 18 августа, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Распространившаяся в последние дни информация о применении традиционного для некоторых районов Дагестана женском обрезании может «ранить общество в целом, а для отдельных людей стать трагедией». Так считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства, певица Диана Гурцкая. С просьбой проверить информацию о фактах обрезания в некоторых селах Дагестана она обратилась к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, сообщили ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Jansadovski Диана Гурцкая

«Учитывая крайнюю деликатность темы, особенности национального воспитания, необходимость соблюдения права на вероисповедание традиционного ислама, прошу Вас дать поручение провести всестороннюю и взвешенную проверку опубликованной информации и предпринять установленные законом действия», — говорится в обращении певицы к генпрокурору.

По мнению Дианы Гурцкой, если информация о фактах женского обрезания подтвердится, то прокуратуре надо будет предпринять срочные меры реагирования на действия, нарушающие конституционный принцип защиты материнства и детства.

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Муфтий Карачаево-Черкесии: Обрезание — это способ успокоить женскую прыть

Напомним, правозащитная организация «Правовая инициатива» опубликовала доклад о применении женского обрезания в некоторых высокогорных и равнинных районах Республики Дагестан. Вопрос вызвал широкий общественный резонанс. Комментируя его, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказал мнение, что практика женского обрезания нисколько не противоречит нормам ислама и здоровью никак не вредит.

Между тем практика проведения обряда обрезания осуждается и даже запрещена во многих странах мира. Ее также подвергла критике ООН, которая утверждает, что в настоящее время в мире живет около 200 миллионов девочек и женщин, испытавших на себе в той или иной форме калечащие операции.