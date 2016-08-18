Кембридж, Великобритания, 18 августа, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Специалисты из Кембриджского университета исследовали влияние биологических часов организма на подверженность вирусным заболеваниям. Выяснилось, что ночью вирус распространяется быстрее, чем в дневное время, результаты опытов опубликованы в журнале PNAS.

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Коллектив биологов во главе с профессором Ахилешем Редди провел опыты на мышах, которые одну половину суток находились при свете, а другую половину — в темноте. Как оказалось, в период, когда грызуны засыпали, скорость распространения вируса герпеса в их организме была в 10 раз выше, чем во время того, когда они отходили ото сна.

Затем тот же эксперимент провели на мышах, у которых отсутствовал ген, отвечающий за циркадные ритмы — изменения интенсивности биологических процессов в зависимости от времени суток. В этом случае вирус поражал организм с одинаково высокой скоростью.