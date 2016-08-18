Киев, 18 августа, 2016, 10:36 — ИА Регнум.

svoboda24.ru ВС Украины

Аналитический центр OSTKRAFT сообщает, что часть высшего руководства Украины планирует начать наступление на Донбасс 28 августа. Предлогом послужит якобы нападение вооруженных сил ДНР на ВСУ и срыв перемирия, в результате чего ВСУ вынуждены будут открыть ответный огонь и перейти в наступление.

Об этом свидетельствует и информация с передовой — ВСУ заканчивают перегруппировку сил на линии соприкосновения, артиллерийской разведкой прощупаны передние линии обороны ДНР и ЛНР, завезены новые артиллерийские орудия НАТО под управлением польских наемников. Целью такого наступления считается, в частности, удаление Петра Порошенко от власти.