Лангепас, Югра, 18 августа, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Югорский город Лангепас теряет доходы бюджета. Глава города объясняет снижение собственных доходов муниципалитета падением сборов от арендной платы за землю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте внешней и внутренней политики ХМАО.

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Губернатор Югры Наталья Комарова проводит встречи с руководителями муниципалитетов округа, практически экзаменуя их на профпригодность. Таким образом она изменила формат взаимодействия с властями на местах, отказавшись на время от личных поездок в города округа, где она, порой, проводила по два-три дня во встречах с населением и руководителями. Таким образом у югорчан сложилось впечатление, что Комарова отвечает за все, вплоть до прорыва водопроводной трубы во дворе жилого дома. Сейчас главы городов сами едут с отчетами в Ханты-Мансийск и получают целевые установки.

Вполне благополучный Лангепас, как следует из доклада, огорчил главу региона снижением собственных доходов в бюджет на 3% по сравнению с прошлым годом. Глава администрации Лангепаса Борис Сурцев пояснил это в первую очередь тем, что приватизация некоторого имущества — производственная база, электрохозяйство — планировалась на вторую половину года. Кроме того, снизилась арендная плата за землю, которая введена в прошлом году с 1 марта Земельным кодексом — закреплены преференции для определенных групп предприятий.

«Динамика основных видов производств все-таки просматривается, несмотря на определенную рецессию экономики. Объем отгруженных товаров и услуг у нас в среднем почти на 10% рост. Объем платных услуг также вырос. Увеличение среднемесячной номинальной зарплаты работающих по крупным и средним предприятиям составило 7,2%. Реальные доходы остались на прежнем уровне в связи с тем, что фактически выросли цены на продукты питания первой необходимости и коммунальные платежи. Наверное, Вы помните, у нас была такая ситуация — мы вынуждены были объяснять населению, почему мы ввели коммунальные платежи чуть выше, чем в среднем по округу. Поэтому мы понимаем, что доходы не увеличились, но тем не менее население у нас восприняло правильно наше решение и сегодня мы работаем над тем, как компенсировать частично расходы для определенных групп населения», — успокоил главу региона Сурцев.

В период рецессии, по словам Сурцева, предприниматели реконструировали свои здания, строили новые производственные помещения и обновляли материальную базу. «Это говорит о том, что город развивается динамично. Мы в свою очередь активно помогаем предпринимателям различными грантами, льготами. Сегодня в предпринимательстве у нас работает треть населения — 35,5%, то есть занято 8,3 тыс. человек».