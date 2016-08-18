Киев, 18 августа, 2016, 11:05 — ИА Регнум.



Михаил Нестеров. Мыслитель (Портрет философа И.А. Ильина). 1921-1922

Безвизовый режим Украины и ЕС

Во второй половине июля представитель Европейской комиссии по вопросам соседской политики и расширению Йоханнес Хан заявил на пресс-конференции в Брюсселе о том, что в Европе «впечатлены» прогрессом Украины: «В октябре это [решение совета ЕС о предоставлении безвизового режим для Украины] должно быть, я надеюсь, одобрено. Еще рано поздравлять, но я думаю, что все соглашаются, что Украина выполнила свое задание — более 140 пунктов. Впечатляющая работа! Много прогресса произошло после 100 дней нового правительства, и это одобрено Советом, и мы призываем парламент выполнять свою работу. И мы рады, что правительству удалось создать макроэкономическую стабильность, хотя, конечно, есть еще куда стремиться… Я вижу решимость к выполнению дел, я думаю, что в октябре, я надеюсь, все будет одобрено».

»В зависимости от того, как будет продвигаться этот процесс, это будет либо первая, либо последняя неделя [октября]», — уточнила в эфире «5 канала» заместитель министра по вопросам европейской интеграции министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Впрочем, результаты экспертного опроса, проведённого Фондом Илька Кучерива «Демократические инициативы» в I полугодии 2016 года показали: эксперты, в отличие от украинских и европейских чиновников, склонны относить ситуацию с безвизовым статусом к провалам украинской демократии и руководства страны в целом. Так прокомментировал результаты опроса для радио «Голос Столицы» международник Андрей Бузаров. Тем более, что в середине августа это было ярко проиллюстрировано.

С 2014 года на сайте «Украинская правда» (один из старейших новостных политических интернет-ресурсов Украины) существует раздел «Европейская правда». Как можно понять по названию, тематикой раздела является евроинтеграция Украины. Именно поэтому редакционный материал «Почему Запад должен отказать Порошенко в финпомощи и безвизовом режиме», в котором журналисты обращались к еврочиновникам с просьбой отсрочить предоставление Украине безвизового статуса и не возобновлять кредитование Киева, вызвал локальную мини-бурю в околополитических кругах.

Причиной появления статьи стал долгоиграющий казус с введением на Украине электронных деклараций для чиновников. Напомним: в МВФ и ЕС давно давали понять, что считают внедрение этой системы на Украине одним из неофициальных условий возобновления кредитования украинского правительства и утверждения безвизового режима. А поскольку в очередной раз вопрос об этом может быть рассмотрен в конце августа, премьер-министр и президент дали однозначную команду запустить систему, несмотря на то, что Государственная служба специальной связи и защиты информации не аттестовала её на готовность и безопасность. В результате с 15 августа в украинских СМИ ищут виноватых в очередном репутационном проколе, а журналисты «Европейской правды» — наибольшие сторонники евроинтеграции, каких можно представить — решили превратить эту историю в своего рода медиа-порку ведущих лиц и своего рода принуждение к реформам.

Ответную критику украинской прессы, несогласной с демаршем своих коллег из «Европейской правды», иллюстрирует реплика политического эксперта Юрия Бутусова:

«…Мне странно читать откровенно манипулятивные заявления, что безвизовый режим не нужен, потому что нет реформ. Реформы есть, но темпы их реализации крайне низкие. Именно потому, что темпы реформ низкие, нам и нужен как можно быстрее безвизовый режим. Именно поэтому. В условиях войны с РФ безвизовый режим с ЕС — это серьезная победа на внешнеполитическом фронте для всей Украины, победа каждого из нас, а отнюдь не каких-то отдельных политиков. Это вектор на века, это то, что наше поколение должно оставить нашим детям и внукам. Это первый шаг, без которого невозможны другие шаги по интеграции в ЕС нашей экономики, нашего общества», — отмечает Бутусов.

Однако, похоже, безвизовый режим в ближайшее время «не светит» Украине по куда более фундаментальным причинам, чем небольшой скандал с декларированием. Даже несмотря на то, что в его принятии для Украины в 2016 году публично расписываются чиновники высшего ранга, к примеру вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко: «У меня нет сомнения, что Украина получит в 2016 году безвизовый режим. Не поддерживаю призывы некоторых коллег к европейским партнерам наказывать непринятием безвизового режима всех украинцев. Никто не призывает наказать всех французов, когда 10 продажных клоунов из Национальной ассамблеи едут в аннексированный Крым, например».

"В ЕС сейчас заняты проблемой беженцев, поэтому, как уже заявляли европейцы, они вначале хотят принять механизм приостановки безвизового режима в случае форс-мажора, например наплыва мигрантов. Зная евробюрократию, я бы не рассчитывал на отмену виз раньше начала следующего года», — не соглашается с Геращенко эксперт по европолитике Дмитрий Слуцкий в комментарии для сайта «Вести-Украина».

Эксперт по международным вопросам Владимир Гушулей в интервью для радио «Голос Столицы» признал, что 40% украинцев, которые, согласно соцопросам, готовы и желают воспользоваться безвизовым статусом, — величина весьма условная: «Если сегодня, скажем, отменят режим, то я не думаю, что 40% граждан Украины поедут в качестве туристов в Шенгенскую зону. Есть статистика, сколько украинцы получают виз ежегодно, и это не 40%. Также важно понимать, что для безвизового режима, чтобы им воспользоваться, украинцы должны иметь биометрический паспорт. Поэтому если сегодня его введут гипотетически, то несколько миллионов владельцев биометрических паспортов могут де-факто поехать в ЕС без виз, остальные — нет».

Точку в споре «e-декларирование и евроинтеграция», похоже, поставил сам Евросоюз. В его украинском представительстве заявили, что запуск системы с ограниченным функционалом (на Украине предпочитают использовать эвфемизм «тестовый режим») имеет мало смысла: «Она [система] не отвечает целям закрепления ключевых юридических последствий, которые должны быть следствием подания правдивых деклараций. Именно поэтому запуск электронного декларирования в тестовом режиме имеет мало смысла и, фактически, может стать контрпродуктивным».

Согласно последним заявлениям из Киева, Госспецсвязи до 31 августа должна доработать программное обеспечение реестра деклараций и выдать системе сертификат безопасности.

Министр иностранных дел Павел Климкин отмечает, что сегодня «мяч на поле Евросоюза» и называет уже ноябрь как дату, когда может быть принято решение о безвизовом режиме.

«Скажу одну непопулярную вещь. На самом деле безвизовый режим и его функционирование — это вопрос доверия между Украиной и ЕС. То, что мы это все сделали, это, конечно, круто, но мы сейчас должны продолжать это выполнять. А это означает, что все, что создано, и законы, и реформы — они должны на «пятерку» работать дальше», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Экономика и экспорт

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем попросил ЕС о выделении Украине повышенных экспортных квот на ряд товарных групп: «Очень важно, чтобы сфера действия автономных преференций ЕС была амбициозной и включала в себя критически важные категории, такие как мясо птицы, агропродукция животного происхождения, мука, фруктовые соки, электротовары, алюминий и изделия из него».

Как следует из просьбы главы правительства, Украина в первую очередь нуждается в рынках сбыта для несырьевого экспорта. Напомним, что просьба Украины вызвана ограничениями на транзит украинских товаров в Среднюю Азию через территорию РФ, введёнными в июле этого года.

Заместитель министра экономического развития Татьяна Микольская в интервью изданию «Апостроф» заявила, что в ЕС готовы рассмотреть просьбу Украины. По её словам, проект соответствующего решения Еврокомиссия представит уже этой осенью. При этом замминистра проговорилась в отношении того, чего будут стоить Украине эти квоты: «Это объективная реальность, с которой мы столкнулись. В контексте торговой агрессии РФ все партнеры Украины также должны исходить не из стандартной ситуации. Мы со своей стороны работали, чтобы проект решения был «запущен» в рамках органов ЕС как можно скорее. Вы же помните, что проект регламента должен пройти через Совет ЕС и Европарламент. То есть необходимо время для его принятия и вступления в силу. Меня немного огорчает, что процесс подготовки немного затянулся. Но мы понимаем, что в Евросоюзе тоже был непростой период. У них есть своя «бюрократия» и процедура согласования проектов таких актов. И, конечно, нужно помнить, что Украина также должна была устранить «раздражители» в наших торговых отношениях: например, пошлины на металлолом, запрет экспорта леса-кругляка».

"Если взять за основу обычный показатель ВВП на душу населения в текущих ценах, который публикует Мировой банк, то можно заметить, что ВВП на душу населения в Сербии, Черногории и Албании после подписания соглашения об ассоциации с ЕС не только не вырос, а упал. Что же касается Украины, то в 2013 году ВВП на душу населения был 3986 долларов, а в 2015 году только 2115 долларов. Украина во многом повторяет опыт Черногории и Албании, — рассуждает экономист Александр Охрименко. — Создание зоны свободной торговли с ЕС не только не дает стимул для резкого роста экономики, а, скорее, наоборот — создает проблемы для экономики в целом. Приходится перестраивать экономику, а это всегда потери». Впрочем, эксперт убеждён, что положительный эффект будет, но предупреждает, что скажется он не раньше, чем через 10 лет: «Первый эффект от ассоциации с ЕС Украина может увидеть не раньше чем в 2025 году», — прогнозирует эксперт.

«Когда я приехал на переговоры, ЕС вообще не хотел рассматривать вопрос квот: соглашение подписано, о чем говорить? Но мы начали объяснять влияние на наш торговый баланс со стороны России. Мы используем этот фактор как сильный аргумент», — поясняет министр аграрной политики Тарас Кутовой для медиа-группы «Объектив». По словам министра, на начало августа Украина исчерпала квоты на поставки агропродукции на 85%, при этом квоты на кукурузу были выбраны ещё в январе, на мёд и соки — до середины февраля, на сахар, ячменную крупу и муку — к 10 марта, на пшеницу — в мае.

О каких объёмах вообще идёт речь? По словам украинского журналиста Владислава Золотаря, сейчас это 400 тыс. тонн для кукурузы, 20 тыс. тонн для свинины, 12 тыс. тонн для говядины, 16 тыс. тонн для курятины, 20 тыс. тонн для сахара, 1,5 тыс. тонн для яиц. При этом мощности украинских производителей на один-два порядка выше. Так, Украина ежегодно собирает 25−30 млн тонн кукурузы. Яиц же Украина производит примерно в 600 раз больше, чем предусматривают соглашения с ЕС.

Глава Радикальной партии Олег Ляшко отмечает, что на сегодня 90% продукции в украинских магазинах является импортной.

«В рамках этого соглашения лучше говорить не о свободной торговле с ЕС, а о предоставлении частичного, незначительного доступа украинским производителям на рынки ЕС… Когда наши иностранные партнеры рассказывают, что хотят помочь, — лучшей помощью будет реальное, а не формальное открытие для нас европейских рынков», — подчеркнул политик.

Однако, вопрос квот — далеко не единственная проблема. «Евросоюз отказался от украинской «молочки». Всем известно, что на Украине разбавляют молоко — это не самое страшное. Гораздо страшнее то, что мы пичкаем животных антибиотиками. И эти антибиотики в молоке… Есть квоты на поставку украинских молочных продуктов в ЕС, но ни одна тонна молока не соответствует стандартам. Украина не будет поставлять «молочку» в Европу», — говорит гендиректор и основатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Пробные партии молока, поставленные в апреле в Болгарию, оказались забракованными.

Впрочем, сухому молоку всё же удаётся пробиться сквозь эти барьеры: в середине августа «Экономические известия» сообщили о том, что группе компаний «Молочный альянс» удалось поставить 220 тонн сухого молока в Польшу.

По итогам января-июня 2016 года экспорт в страны ЕС вырос (в сравнении с январём-июнем 2015 года) на 7,3%. Однако во многом это объясняется низкой базой сравнения: с 2013 года экспорт просел более чем на 22%.

На первую десятку стран в топе импортёров украинской продукции (Польша, Италия, Германия, Венгрия, Испания, Нидерланды, Румыния, Чехия, Франция, Словакия) приходится 80,6% от суммарного экспорта (5,255 от 6,316 млрд долл). При этом почти во все эти страны, кроме Италии и Словакии, за указанный период экспорт вырос.

ЕС продолжает оставаться главным торговым партнёром Украины — 39,4% доля в общем экспорте за январь-май 2016 года, на 4,5% больше, чем годом ранее. При этом ни одна страна ЕС пока не может похвастаться тем, что покупает у Украины больше, чем РФ (около 8,4%). Впрочем, с учётом динамики, скоро лидерство может перехватить Китай (7%)

Сальдо торговли Украины с ЕС за январь-май нынешнего года составляет минус 1 млрд евро.

Свыше 42% доходов от экспорта Украины приходится на продукцию АПК. Любопытно, что основной доход от продажи продовольствия Украина получает не в ЕС, а от стран Азии и Африки, с которыми у неё отсутствует соглашение о свободной торговле. Впрочем, продукция АПК (как правило сырьё: зерно, семена подсолнечника, яичный порошок) составляют немалую часть экспорта в ЕС. Так, известно, что в январе-мае 2016 года доходы от торговли продовольствием с Европой выросли на 350 млн долл.

Статистика запаздывает и товарная структура украинского экспорта в ЕС за первые 5−6 месяцев этого года пока недоступна как в СМИ, так и на правительственных ресурсах. Говорить о ней пока можно лишь описательно. Например, известно, что Германия закупает на Украине легпром и продукцию машиностроения (частично — по давальческим схемам), Испания — кукурузу, Польша — железную руду, чёрные металлы и лес-кругляк, Италия — полуфабрикаты из стали и ферросплавы.

Гранты, программы, целевое финансирование

ЕС запустил новый проект Twinning, цель которого — помочь Украине в гармонизации авиационного законодательства в соответствии с нормами ЕС. Общий объем инвестиций составляет 1,6 млн евро, финансирование полностью европейское.

Согласно официальной информации, проект включает два направления — усовершенствование нормативно-правовой базы и технической компетенции Госавиаслужбы в сфере аэродромов/аэропортов; а также усиление технического потенциала в сфере поддержания летной пригодности.

Ключевую роль играет Испания. В течение 21 месяца эксперты из авиационных структур Испании и Украины будут обмениваться опытом — будут задействованы 103 эксперта из Государственного агентства авиационной безопасности и безопасности полетов Испании, а также 81 эксперт из Госавиаслужбы. Проект предусматривает практическую помощь экспертов Испании на местах, учебные визиты и стажировки украинских специалистов в соответствующих учреждениях и организациях Испании.

Киев и Брюссель начали обсуждение относительно присоединения Украины к Цифровому сообществу. Стороны договорились о создании рабочей группы для оценки потребностей, необходимых для интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС. Предполагается, что рабочая группа Украина-ЕС начнет работу в сентябре, а наработанная повестка дня может стать планом действий для других стран «Восточного партнерства», отметил Комиссар ЕС по вопросам цифровой экономики Гюнтер Оттингер.

МИД Эстонии выделил Украине 100 тыс. евро на разработку и запуск программы промышленного мониторинга вылова рыбы. Об этом сообщила пресс-служба Госрыбагентства Украины. В агентстве надеются, что программа заработает уже в мае следующего года. «Украина получит электронную информацию об операциях и сделках в сфере рыбного хозяйства, историю данных всего сектора профессионального рыболовства: разрешения на вылов, данные о вылове и о первичной продаже, декларации о разгрузке, транспортные документы. Программа также будет интегрирована с реестром рыболовных судов», — объясняет глава Госрыбагентства Ярема Ковалив.

Датский Совет по беженцам проводит розыгрыш грантов среди внутренних переселенцев Украины на восстановление (расширение) собственного бизнеса. Совет разыгрывает 400 грантов в размере от $250 до $1000. О похожем целевом проекте заявили и в ООН (до 200 тыс. грн на создание или расширение бизнеса в зависимости от количества создаваемых рабочих мест). При этом проект предусматривает, что предприниматель обеспечит проекту минимум 25% собственного финансирования. Конкурс на определение победителей пока продолжается.

Университет Ньюкасла в Англии выступил координатором реализации образовательного проекта «Интернет вещей»: 7 ВУЗов (Национальный аэрокосмический университет Харьковский авиационный институт, Черновицкий университет им. Юрия Федьковича, Институт проблем моделирования в энергетике им. Г. Пухова, Одесский национальный политехнический университет, Черноморский государственный университет им. Петра Могилы) получат более 816 тыс. долл на «детальное изучение интернета вещей студентами».

Кроме того, 11 ВУЗов и общественных организаций Украины получили суммы от 20 до 60 тыс евро в рамках некоммерческой программы ЕС «Эразмус+», предоставляющей финансирование для интеграционных проектов.

Разное

С неожиданным заявлением относительно евроинтеграции Украины выступила Надежда Савченко, обвинявшаяся в причастности к гибели двух российских журналистов: «Для достижения договоренностей на международном уровне нужно быть сильным партнером. Сейчас нам лучше не отвлекаться на конфликт с Россией, евроинтеграцию. Нам нужно выявлять, бороться и лечить наши внутренние проблемы».

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал тяжёлую экономическую ситуацию и рост тарифов на Украине: «[В случае курса на евроинтеграцию] ни пенсии, ни зарплаты не увеличатся, а напротив, уменьшатся. Приводил в пример членов ЕС — Болгарию и Румынию, где пенсии и зарплаты были ниже, чем у нас на тот период, — напомнил Азаров. — Никакой денежный дождь не прольется, если мы загубим свою экономику». «Мне не верили, и прыгали, и прыгали. Надо было включать мозг, а не мышцы ног. Вот и допрыгались. Наконец, стало «доходить».

Европейский Союз на фоне последнего обострения отношений между Москвой и Киевом заявил о готовности сыграть роль посредника. Соответствующую информацию распространило Deutsche Welle со ссылкой на слова представителя Еврокомиссии в Брюсселе. Сообщается, что ЕС готов на такой шаг, «если его об этом попросят». При этом источник не уточнил, как могла бы выглядеть роль посредника, которую готов взять на себя Брюссель.