Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 августа, 2016, 07:37 — ИА Регнум.



olympic.org Олимпиада в Рио-де-Жанейро

В тринадцатый день Олимпиады олимпийцы России завоевали три медали, одну серебряную и две бронзовые.

Россиянин Алексей Денисенко проиграл в финальном поединке и получил только серебро в соревнованиях по тхэквандо в категории до 69 кг.

Россиянка Екатерина Букина завоевала бронзовую медаль в вольной борьбе, в категории до 75 кг.

Боксёр Владимир Никитин из-за повреждения не смог выйти на полуфинальный бой с американцем Шакуром Стивенсоном, и таким образом он получит бронзовую медаль.

Сборная России по гандболу вышла в финал олимпийского гандбольного турнира, переиграв чемпионок мира и олимпийских чемпионок Лондона сборную Норвегии. Победа с общим счётом 38:37 была достигнута во второй дополнительной пятиминутке. Теперь россиянкам предстоит финальная встреча с гандболистками Франции, переигравшими в своём полуфинале голландок со счётом 24:23.

Волейболисты-пляжники Вячеслав Красильников и Константин Семенов, хотя и заняли только четвёртое место, всё равно сделали шаг вперёд в успехах российских пляжных волейболистов на Олимпийских играх.

Золотые медали, завоёванные спортсменами разных стран в тринадцатый день Олимпийских игр:

Бадминтон

Женщины, парный разряд — Мисаки Мацутомо /Аяка Такахаси, Япония.

Бокс

Мужчины, до 81 кг — Хулио Ла Крус, Куба.

Борьба вольная

Женщины, 53 кг — Элен Луиза Марулис, США.

Женщины, 63 кг — Рисако Каваи, Япония.

Женщины, 75 кг — Эрика Вибе, Канада.

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины, байдарки-двойки, 1000 м — Макс Рендшмидт/Маркус Гросс, Германия.

Мужчины, каноэ-одиночки, 200 м — Альфонсо Бенавидес, Испания.

Мужчины, байдарки-двойки, 200 м — Сауль Кравиотто/Кристиан Торо, Испания.

Женщины, байдарки-одиночки, 500 м — Лиза Каррингтон, Новая Зеландия.

Лёгкая атлетика

Мужчины, 400 м с барьерами — Керрон Клемент, США.

Мужчины, толкание ядра — Райан Крузер, США.

Женщины, метание копья — Сара Колак, Хорватия.

Мужчины, десятиборье — Эштон Итон, США.

Женщины, 400 м с барьерами — Далайла Мухаммад, США.

Мужчины, 200 м — Усэйн Болт, Ямайка.

Парусный спорт

Женщины, 470 (за 17 августа) — команда Великобритании.

Мужчины, 470 (за 17 августа) — команда Хорватии.

Мужчины, 49-й — команда Новой Зеландии.

Женщины, 49-й FX — команда Бразилии.

Пляжный волейбол

Мужчины — Элисон Черутти и Бруну Шмидт, Бразилия.

Прыжки в воду

Женщины, вышка 10 м — Цянь Жэнь, Китай.

Триатлон

Мужчины — Элистер Браунли, Великобритания.

Тхэквондо

Женщины, 57 кг — Джейд Джонс, Великобритания.

Мужчины, 68 кг — Ахмад Абугауш, Иордания.

Хоккей на траве

Мужчины — сборная Аргентины.

Медальный зачёт Олимпийских игр смотри здесь.