Олимпиада в Рио: некоторые итоги тринадцатого олимпийского дня
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 августа, 2016, 07:37 — ИА Регнум.
В тринадцатый день Олимпиады олимпийцы России завоевали три медали, одну серебряную и две бронзовые.
Россиянин Алексей Денисенко проиграл в финальном поединке и получил только серебро в соревнованиях по тхэквандо в категории до 69 кг.
Россиянка Екатерина Букина завоевала бронзовую медаль в вольной борьбе, в категории до 75 кг.
Боксёр Владимир Никитин из-за повреждения не смог выйти на полуфинальный бой с американцем Шакуром Стивенсоном, и таким образом он получит бронзовую медаль.
Сборная России по гандболу вышла в финал олимпийского гандбольного турнира, переиграв чемпионок мира и олимпийских чемпионок Лондона сборную Норвегии. Победа с общим счётом 38:37 была достигнута во второй дополнительной пятиминутке. Теперь россиянкам предстоит финальная встреча с гандболистками Франции, переигравшими в своём полуфинале голландок со счётом 24:23.
Волейболисты-пляжники Вячеслав Красильников и Константин Семенов, хотя и заняли только четвёртое место, всё равно сделали шаг вперёд в успехах российских пляжных волейболистов на Олимпийских играх.
Золотые медали, завоёванные спортсменами разных стран в тринадцатый день Олимпийских игр:
Бадминтон
Женщины, парный разряд — Мисаки Мацутомо /Аяка Такахаси, Япония.
Бокс
Мужчины, до 81 кг — Хулио Ла Крус, Куба.
Борьба вольная
Женщины, 53 кг — Элен Луиза Марулис, США.
Женщины, 63 кг — Рисако Каваи, Япония.
Женщины, 75 кг — Эрика Вибе, Канада.
Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины, байдарки-двойки, 1000 м — Макс Рендшмидт/Маркус Гросс, Германия.
Мужчины, каноэ-одиночки, 200 м — Альфонсо Бенавидес, Испания.
Мужчины, байдарки-двойки, 200 м — Сауль Кравиотто/Кристиан Торо, Испания.
Женщины, байдарки-одиночки, 500 м — Лиза Каррингтон, Новая Зеландия.
Лёгкая атлетика
Мужчины, 400 м с барьерами — Керрон Клемент, США.
Мужчины, толкание ядра — Райан Крузер, США.
Женщины, метание копья — Сара Колак, Хорватия.
Мужчины, десятиборье — Эштон Итон, США.
Женщины, 400 м с барьерами — Далайла Мухаммад, США.
Мужчины, 200 м — Усэйн Болт, Ямайка.
Парусный спорт
Женщины, 470 (за 17 августа) — команда Великобритании.
Мужчины, 470 (за 17 августа) — команда Хорватии.
Мужчины, 49-й — команда Новой Зеландии.
Женщины, 49-й FX — команда Бразилии.
Пляжный волейбол
Мужчины — Элисон Черутти и Бруну Шмидт, Бразилия.
Прыжки в воду
Женщины, вышка 10 м — Цянь Жэнь, Китай.
Триатлон
Мужчины — Элистер Браунли, Великобритания.
Тхэквондо
Женщины, 57 кг — Джейд Джонс, Великобритания.
Мужчины, 68 кг — Ахмад Абугауш, Иордания.
Хоккей на траве
Мужчины — сборная Аргентины.
Медальный зачёт Олимпийских игр смотри здесь.