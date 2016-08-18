Симферополь, 18 августа, 2016, 10:30 — ИА Регнум. 209 водителей в Крыму временно лишились водительских прав в связи с сохранением украинских регистрационных знаков, выданных на полуострове до 18 марта 2014 года. Об этом «Крыминформу» сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Крым.

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«За вождение транспортных средств с украинскими регистрационными знаками, выданными в Крыму до 18 марта 2014 года, водительских прав временно — сроком от одного до трех месяцев — лишились 209 водителей», — сообщили в пресс-службе крымского управления ГИБДД.

За период с 1 апреля за вождение автомобиля с украинскими регистрационными знаками, выданными в Крыму, было оштрафовано 3,3 тыс водителей на общую сумму в 1,97 млн рублей, указали в ГИБДД.

При этом с начала года в Крыму украинские регистрационные знаки на российские были заменены на 65,4 тыс транспортных средствах, из которых 34,4 тыс прошли перерегистрацию после 1 апреля 2016 года.

В конце 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому граждане России, проживающие в Крыму и являющиеся собственниками транспортных средств, должны были заменить украинские регистрационные документы и государственные регистрационные знаки на российские до 1 апреля 2016 года.

К гражданам, не заменившим регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, применяется административная ответственность: совершение правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 руб, а в случае повторного правонарушения — штрафа в размере 5 тыс руб или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.