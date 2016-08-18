Ростов-на-Дону, 18 августа, 2016, 10:09 — ИА Регнум. В международном аэропорту Ростова-на-Дону болельщики футбольного клуба «Ростов» встретили игроков команды. «Нас опять шумно встретили! Наши болельщики — лучшие!» — так подписана фотография из аэропорта в группе ФК «Ростов» в соцсети «ВКонтакте», передает корреспондент ИА REGNUM 18 августа.

vk.com/fcrostov Болельщики «Ростова»

Жёлто-синих вместе с и.о. главного тренера Дмитрием Кириченко, консультантом команды Курбаном Бердыевым и всем тренерским штабом приветствовали не только с ликованием и гордостью, но и с осетинским пирогом. Это блюдо было преподнесено голкиперу «Ростова» Сослану Джанаеву, который стал практически основным игроком в матче с «Аяксом». Сейвы вратаря уже называют не иначе, как чудом, так как благодаря Джанаеву голландцы не смогли вырвать победу.

Но в этот же состоялось не только приветствие, но и прощание. Команду покинул защитник Баштуш. Спустя три года, проведенные в стане «Ростова», ангольский футболист перешел в «Лацио».

Добавим, что футболисты «Ростова» готовятся к четвёртому туру РФПЛ. На ростовском стадионе «Олимп-2» жёлто-синие будут принимать «Томь». Игра состоится 20 августа. А ещё через четыре дня донские болельщики будут поддерживать команду в ответной встрече с голландским «Аяксом». Матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА состоится 24 августа.