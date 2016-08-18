Якутск, 18 августа, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Среднедушевые доходы жителей Якутии в июле 2016 года составляли 38 тысяч 124 рубля и снизились на 12,7% по сравнению с июнем. Такие данные опубликовала служба государственной статистики по Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Evgeny Деньги в кошельке

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По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, июльская зарплата якутян выросла на 7,2%. Интересно, что представленные Сахастатом данные о среднедушевых доходах жителей республики, значительно менялись в каждом месяце 2016 года, демонстрируя то ощутимый прирост, то значительное падение. Так, в июне жители региона в среднем заработали на человека 43,6 тысяч рублей, в мае — 38,3, в апреле — 40 тысяч. Сильно упали среднедушевые денежные доходы жителей республики в первом квартале 2016 года, когда средний их размер составил 30,5 тысяч рублей, а падение по сравнению с предыдущим кварталом — 37,9%.

При этом, по итогам каждого месяца 2016 года, по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом среднедушевые доходы якутян росли на 2−10%, самая ощутимая разница была в июне. Между тем, реальные доходы населения в регионе по сравнению с месяцами прошлого года упали на 2,6−11,1%, (кроме июня и июля — рост 0,8%).

В июле 70,9% от своих доходов якутяне тратили на покупку товаров и оплату услуг, 15,1% — на обязательные платежи и взносы. В качестве сбережений за этот месяц жителям республики удалось отложить в среднем 5,6% от дохода, на покупку валюты был потрачен 1,6%. Отметим, что в предыдущие месяцы 2016 года якутянам удавалось откладывать на будущее в среднем 10,9−20,4% от заработка, кроме января, когда денежные запасы уменьшились на 3,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии отреагировали на рост цен снижением покупательского спроса. Деликатесы практически перестали продаваться, а разбирают с полок в основном хлеб, крупы и молоко. Ощутимее всего упал спрос на рыбу.

На социально значимые продовольственные товары, которые продолжают хорошо пользоваться спросом, при этом сильно растут цены. Так, по данным службы госстатистики по Якутии, за год ощутимей всего подорожали чай (на 36,7%), соль (20,3%), подсолнечное масло (21,2%), фрукты (18,8%), а также консервы — овощные, мясные и рыбные (на 16−18%).