Красногорск, 18 августа, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Усадьба «Крекшино», расположенная в одноименной деревне в Москве, будет передана в аренду по программе «Усадьбы Подмосковья» с начальной ставкой в более чем два миллиона рублей. Торги пройдут 12 октября 2016 года. Победителю аукциона предстоит восстановить исторический облик объекта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

Clker-Free-Vector-Images Аукцион

Право аренды усадьбы выставлено на открытый аукцион в августе 2016 года. Аукцион пройдет 12 октября, начальная цена лота с площадью 317,4 квадратных метра составит 209 601,44 рублей.

По словам заместителя министра имущественных отношений Московской области Вячеслава Имангулова, победителю аукциона предстоит отреставрировать здание для современного использования и выполнить благоустройство территории. Только после этих работ инвестор получит право аренды с последующим переходом на льготную ставку аренды один рубль за один квадратный метр.

Напомним, программа «Усадьбы Подмосковья» действует с ноября 2013 года. Объекты культурного наследия передают в аренду на 49 лет по рыночной ставке арендной платы с условием, что арендатор за свой счет проводит полный комплекс реставрационных работ. Срок реставрации не должен превышать семь лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начиная с 2013 года 29 подмосковных усадеб — 14 областных и 15 муниципальных — нашли новых владельцев в рамках областной программы. В настоящее время уже ведется подготовка к аукциону по другой исторической усадьбе — Лапино-Спасское в Королеве.