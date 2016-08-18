Балашиха, Московская область, 18 августа, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Люди, напавшие на сотрудников ДПС в районе поворота на город Балашиху (Московская область) были вооружены топорами и огнестрельным оружием. Один из злоумышленников ранил сотрудника постовой службы топором, пишет газета «Коммерсантъ».

klimkin Топор

Нападение произошло накануне, 17 августа, на 20-м километре Щёлковского шоссе. Они ранили сотрудников ДПС, сами же были убиты.

Злоумышленники напали на одного из дежуривших госавтоинспекторов, когда тот потребовал у них предъявить документы.

«Один из кавказцев неожиданно выхватил из сумки топор и ударил им полицейского. Увидевший это коллега пострадавшего, лейтенант Николай Дрозд, достал табельный пистолет Макарова и застрелил вооруженного топором преступника», — говорится в сообщении.

Тогда второй злоумышленник выхватил пистолет из рук раненого топором сотрудника ДПС и выстрелил в лейтенанта. Затем он попытался скрыться в лесу, но был убит выстрелом третьего госавтоинспектора — лейтенанта Валерия Панкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совершившие нападение люди прибыли из Ачхой-Мартановского района (Чечня). Недалеко от места нападения на сотрудников полиции были найдены личные вещи бандитов.