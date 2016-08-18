Москва, 18 августа, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Количество жителей России, посетивших кинотеатры в июле этого года, стало самым низким за последние пять лет. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель посещаемости упал на 16,4%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании Movie research.

Tobias Wrzal Пустой зал кинотеатра

В течение второго летнего месяца кинотеатры посетили 14,5 млн российских зрителей, что на 16,4% меньше, чем в июле 2015 года, и на 3,1% меньше, чем два года назад. Лидером проката по итогам июля этого года стал мультфильм «Ледниковый период: Столкновение неизбежно».

Показы стартовали на второй неделе месяца, до конца июля на просмотр ленты пришли 3,9 млн человек, выручка за первые выходные достигла 373,6 млн рублей. Рекордсменом июля 2015 года стал мультфильм «Миньоны», за первые четыре недели проката он привлек в кинотеатры 7,7 млн зрителей.

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