Нью-Йорк, США, 18 августа, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп посетил первый брифинг сотрудников американской разведки, устроенный специально для него, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

В ходе брифинга в нью-йоркском офисе Федерального бюро расследований (ФБР) разведчики рассказали кандидату в президенты об основных угрозах для США и вопросах безопасности.

Трамп пригласил на мероприятие с сотрудниками из аппарата директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера своих ближайших помощников — губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи и отставного генерал-лейтенанта Майкла Флинна. Флинн ранее возглавлял разведуправление министерства обороны США.

По окончании двухчасовой встречи Трамп не стал ее комментировать журналистам. Накануне в интервью Fox News миллиардер отметил, что скептически относится к тому, что может услышать на брифинге. По его словам, последние 10 лет разведка принимала «ужасные решения».