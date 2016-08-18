Тверь, 18 августа, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Дополнительные хранилища для останков воинов, найденных поисковиками, будут созданы во всех районах Тверской области, где ведутся поисковые работы. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, заявил 17 августа в ходе встречи с активом поисковых отрядов и объединений глава региона Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области

Во встрече также участвовали министр культуры РФ Владимир Мединский и вице-спикер Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

В ходе беседы поисковики подняли крайне актуальный вопрос — в регионе не хватает хранилищ для останков воинов, найденных в ходе поисковых операций.

«Обязательно сделаем хранилища для всех районов, где ведутся поисковые работы», — заверил Игорь Руденя.

На встрече также обсуждался вопрос об увековечения памяти героев Первой мировой войны и Отечественной войны 1812 года.