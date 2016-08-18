Санкт-Петербург, 18 августа, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Помощник депутата Госдумы, крупного бизнесмена Михаила Слипенчука («Единая Россия») — 50-летний Геннадий Терехов — погиб на затонувшем в Ладожском озере рыбацком катере. Об этом 18 августа сообщает петербургское агентство «Оперативное прикрытие». Тело Терехова извлекли из воды водолазы, и его опознал брат.

Vitold Muratov Ладожское озеро

ЧП с катером произошло еще 15 августа. С одного из грузовых судов, проходивших по Ладоге, у деревни Леднево Кировского района Ленобласти заметили полузатопленный катер и мужчину рядом с ним. Человек подавал признаки жизни, его достали из воды в состоянии шока. В это же время, как пишет портал 47news, в службу спасения обратилась женщина, муж которой вместе с приятелем уехал на рыбалку на Ладожское озеро и не вышел на связь в установленное время.

В спасенном человеке, который от перенесенного ужаса даже не мог говорить, опознали одного из пропавших рыбаков. Катер отбуксировать к берегу сразу не удалось из-за плохой погоды. Позже на место происшествия отправились водолазы, которые извлекли тело второго рыбака, хозяина катера. Им и оказался помощник депутата Госдумы. «На темени погибшего владельца катера имеется ссадина», — отмечает «Оперативное прикрытие».

Как сообщили позднее ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Ленобласти, на теле мужчины найдена ссадина в левой теменной области головы, других телесных повреждений не обнаружено.Причиной случившегося в СКР называют переворачивание катера из-за плохих погодных условий. «В настоящее время следователем устанавливаются причины произошедшего», — добавили в Следственном управлении.

Добавим, что случаи гибели людей на Ладоге происходят достаточно часто. Это связано с непредсказуемым характером погоды на озере, где может неожиданно подняться сильный ветер и начаться шторм.