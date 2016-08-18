Омск, 18 августа, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Общественница Алевтина Рапацевич (которую омичи прозвали «путинской бабушкой» из-за жалобы президенту РФ на мэра Омска в 2013 году — прим. ИА REGNUM ) пожаловалась на заместителя главы Советского округа Омска Алену Клыкову. Пенсионерка рассказала, что к дому чиновницы в поселке Береговом проложена персональная асфальтированная дорога, в то время как жители поселка страдают от бездорожья.

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Эту ситуацию прокомментировал глава Советского округа Омска Борис Сеньков. Он рассказал, что персональная дорога чиновницы не стоила бюджету денег, потому что сделана из отходов, снятых со старых дорог, передает НТВ.

«Причина скандала — исключительно личная неприязнь Рапацевич Алевтины Васильевны», — заявила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM замглавы Советского округа Омска Алена Клыкова. По словам чиновницы, дорога на улицах Калиновой и Цветочной сделана не для ее личных нужд, а «для всех людей, которые там ходят».

«Это гранулят, вторсырье. Бюджету Омска это не стоило ни копейки. Жители Цветочной, например, за свой счет нанимали технику. Вся техника была привлеченная. На каждую тонну гранулята есть подтверждающий документ. С моим участием в поселке закрыли две улицы, сейчас к нам городские депутаты зайдут, они планируют закрыть еще порядка семи улиц. Работа уже была начата, но теперь из-за этой шумихи приостановлена», — сказала Клыкова.

Жительница улицы Цветочной Елена Карчевская рассказала ИА REGNUM, что гранулят был взят на асфальтобетонном заводе на проспекте Мира в Омске. «Что касается транспорта, договаривались с местным предпринимателем. На Цветочную завезли гранулят с единственным условием, что мы сами своими силами должны дорогу разровнять. Перед этим жильцов опросили, согласны ли они, чтобы произошла засыпка дороги. Конечно, мы были согласны», — рассказала жительница поселка. По ее словам, в целом ситуация с дорогами в Береговом — плачевная. И обостряется проблема в непогоду.

Между тем новость о персональной дороге для чиновницы вызвала большой ажиотаж среди омских пользователей соцсетей. Один из омичей иронически подметил, что «давно известен факт, что ровная дорога ведет всегда к дому чиновника». Некоторые омичи встали на защиту чиновницы: «Эту асфальтную крошку на каждом шагу продают. Любой желающий себе может выложить проезд». Другие пользователи ситуацией возмущены: «Как же чиновница на своем джипе «Лексус» доедет до персональной усадьбы? Никак, конечно, ей дорога нужнее. А холопы на своих телегах и так доедут, им не привыкать».

Омские СМИ ранее сообщали, что жители поселка потребовали от прокуратуры, полиции, СКР и других компетентных органов провести проверку на предмет законности дорожно-благоустроительных работ возле дома Клыковой. Их интересует, на какие средства производилась оплата укладки асфальта, кто поставлял материалы и по каким документам, почему не приведены в порядок иные дорожные сети общего назначения, пишет «БК 55».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, весной текущего года в Омске сложилась критическая ситуация с дорогами. Об этом на всю страну в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала жительница города. После этого омские чиновники заверили, что приведут дороги в порядок так быстро, как это возможно. К августу в городе отремонтировали 21 дорогу. Сейчас в областном центре идет вторая волна ремонта дорог. В мэрии уточнили, что всего в Омске за 2016 год планируют капитально отремонтировать более 1 млн кв. м дорожного полотна. Еще порядка 250 тыс. кв. м составит объем аварийно-восстановительного ремонта.

Напомним также, в 2013 году в ходе прямой линии с президентом РФ жительница Омска Алевтина Рапацевич пожаловалась главе государства, что не может попасть на прием к мэру Омска Вячеславу Двораковскому, на что президент в прямом эфире на всю страну назвал градоначальника «поросенком». После этого Рапацевич прозвали «путинской бабушкой».