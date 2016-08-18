Москва, 18 августа, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Пару USD/RUB подтверждает все крепнущий отрыв от динамики Brent. В то время как цены на нефть резко подросли до 1,5-месячного максимума 49,91 долл./барр. в ответ на публикацию отчета от Минэнерго США, рубль не торопится крепнуть, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Российская валюта даже не смогла обновить максимума17 августа, что еще раз подтверждает присутствие на рынке фактора сдерживания роста рубля. И это на руку отечественному бюджету, так как рублевая стоимость барреля возвращается к более привлекательным значениям», — пояснила Афанасьева.

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«Вполне возможно, свою роль здесь играют появившиеся известия об отсрочке приватизации «Башнефти», которая чревата недополучением в бюджет около 300 млрд рублей. И их придется восполнять через другие источники, в том числе и путем сдерживания роста курса рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа биржевые курсы доллара и евро росли к рублю на торгах Московской биржи. Доллар дорожал на 19,50 копейки и составил 63,97 рубля. Евро прибавил 14,75 копейки и вырос до 72,09 рубля. Официальный курс, установленный Центробанком РФ на 18 августа: доллар — 63,99 рубля, евро — 72,08 рубля.