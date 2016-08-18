Брюссель, 18 августа, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью Financial Times назвал «голосами слабости» призывы западных политиков снять санкции с России.

ИА REGNUM Арсений Яценюк

По мнению Яценюка, находящегося с визитом в Брюсселе (Бельгия), в условиях, когда «звучат разные голоса» за отмену санкций и новый тип диалога с Россией, Евросоюзу будет непросто продлить антироссийские санкции в очередной раз.

Яценюк призвал Запад продлить санкции и более активно оказывать поддержку Киеву. Он отметил, что дипломатическая, финансовая и военная помощь Украине недостаточна.

«Мы высоко ценим решение НАТО предоставить Украине так называемый «пакет помощи», но, по моему мнению, что действительно необходимо Украине — это оборонительное оружие», — заявил бывший премьер-министр Украины.

Напомним, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией и кризиса на Украине. Сначала ЕС и США ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики. Россия была вынуждена принять ответные меры и ввела эмбарго на поставки товаров из тех стран, которые ввели санкции. С тех пор санкции Запада и российские контрсанкции регулярно продлеваются.