Хабаровск, 18 августа, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Публичный аудит процедуры государственной регистрации юридических лиц провели в министерстве экономического развития Хабаровского края. В крае созданы многочисленные инструменты, с помощью которых регистрация не должна занимать более трех дней. Но в ходе опроса предпринимателей выяснилось, что в реальности все намного дольше и сложней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

«Сейчас документы в Хабаровском крае можно подать несколькими способами: через сайт налоговой службы, Единый портал государственных услуг, по почте, через нотариуса, с помощью многофункционального центра, либо лично — в офисе налоговой инспекции», — пояснили представители налоговой службы.

Однако предприниматели, принявшие участие в мониторинге, возразили: «Так происходит далеко не всегда. Чаще, скорее, наоборот».

По словам представителей бизнеса, один день уходит на оплату госпошлины, три дня на сам процесс регистрации юридического лица, два дня на изготовление печати и три дня на открытие расчетного счета в банке. И это — далеко не все «бюрократические барьеры», с которыми сталкивается бизнес в регионе:

«В документах на регистрацию все буквы должны быть прописными, паста в ручке обязательно должна быть черная, а не синяя. В чем тут сложность, если честно, никому не понятно, но это регламенты, под которые нужно подстраиваться. Неправильные переносы в тексте могут послужить поводом для отказа в регистрации. И тогда весь процесс нужно начинать сначала. Для того, чтобы самостоятельно заполнить форму, нужно прочитать правила, которые занимают не менее 30 листов, набранных «10-м кеглем», — пояснила юрисконсульт ООО «Центр юридической защиты» Александра Медведева.

В ходе аудита выяснились и другие проблемы. Так, для того, чтобы осуществить электронную регистрацию предприятия, у предпринимателя должна быть личная цифровая подпись. Но таким инструментом малый бизнес пользуется не всегда.

Участники совещания, проходившего под руководством министра экономического развития региона Виктора Калашникова, предложили заниматься популяризацией интернет-сервиса «Подача электронных документов на регистрацию юридических лиц», совершенствовать работу «горячих линий», регулярно проводить контрольные закупки, а также внести изменения в соглашение между МФЦ и налоговой службой для упрощения процедуры регистрации.

Все прозвучавшие предложения лягут в основу «Дорожной карты», которую впоследствии утвердит губернатор края Вячеслав Шпорт.