Тверь, 18 августа, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Специальные памятные указатели, которые будут направлять к памятным местам — воинским захоронениям, памятникам, обелискам — планируется установить в Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства по итогам встречи 17 августа в рамках проведения международного военно-исторического лагеря «Калининский фронт» главы региона Игоря Рудени с активом поисковых отрядов и объединений. Обсуждали развитие поискового движения в России.

Пресс-служба правительства Тверской области

Во встрече также приняли участие министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и вице-спикер Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» и Тверского регионального отделения партии Владимир Васильев.

Как отмечалось в ходе встречи, сегодня на территории региона насчитывается более 780 воинских захоронений, 195 памятников и обелисков.

Игорь Руденя сообщил, что работа по установке указателей к памятным местам уже началась, она будет продолжена при поддержке Российского военно-исторического общества.