Москва, 18 августа, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Торги по рублю 17 августа завершились в небольшом минусе. Большую часть времени пара доллар/рубль консолидировалась в районе 64 рублей в ожидании релиза по запасам нефти от Минэнерго США. Курс евро/рубль крутился вокруг уровня 72,15 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По итогам прошлой недели запасы нефти и бензина в США уменьшились, запасы дистиллятов и добыча нефти — увеличились. Именно из-за увеличения добычи нефти курс доллар/рубль восстановился до 64,33 рубля. Евро/рубль подскочил к уровню 72,49 рубля.

К укреплению российская валюта вернулась после публикации протоколов заседания Федерального Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC). Члены Комитета решили не торопиться с ужесточением монетарной политики и подождать новых макроданных о состоянии американской экономики. Курс доллар/рубль снизился до 63,82 рубля, евро/рубль — до 72,05 рубля.

Вопреки смешанным данным Минэнерго США баррель Brent подорожал до $49,91 на фоне общего ослабления американского доллара. Желающих покупать рубль около отметки 64 рублей, немного, поскольку спекулянты на валютном рынке не верят в пробой психологического уровня $50 за баррель.

Техническая картина по нефти указывает на то, что до $50,87 всё свободно и вряд ли она подешевеет до встречи ОПЕК в сентябре. В связи с этим продолжаю рассматривать снижение курса доллара до 63,20 рубля, евро — до 71,40 рубля.