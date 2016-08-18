Барнаул, 18 августа, 2016, 07:00 — ИА Регнум. Сегодня, 18 августа в Алтайском крае отмечают скорбную дату: 22 года назад в неравном бою с таджикскими боевиками погиб пограничник Вячеслав Токарев. Посмертно ему было присвоено звание Героя России. Об этом информирует Пограничное управление УФСБ РФ по Алтайскому краю.

пресс-служба ПУ УФСБ по Алтайскому краю Застава Бийская

В 1994 году Вячеслав, которому в то время было всего 22 года, возглавлял временный пограничный пост «Тург» в Республике Таджикистан. Вечером 18 августа после интенсивного обстрела позиций поста боевики, поддерживаемые афганскими моджахедами, пошли в атаку: от удержания рубежа на правом фланге зависела судьба всей обороны. Этим и занялся Вячеслав Токарев с группой пограничников. Пока он продолжительное время сдерживал натиск врага, лейтенанту Олегу Хмелеву удалось восстановить систему обороны и огня.

Известно, что, даже получив ранение, Токарев уверенно управлял боем, который продолжался 12 часов. Мужество командира помогало пограничникам в бою, они сражались до последнего патрона, но силы оказались неравными. Афганские и таджикские боевики, воспользовавшись своим численным превосходством, окружили группу лейтенанта Токарева. Сам Вячеслав получил тяжелое ранение, спасая своих товарищей.

Вячеслав Токарев — командир десантно-штурмовой маневренной группы запечатлен в боевой обстановке

Когда пограничники, разорвав кольцо осаждавших, смогли пробиться к командиру, то увидели, что по голове его струилась кровь и он прерывисто дышал. Тяжелораненого Вячеслава Токарева укрыли в окопе: бой продолжался. Но вскоре и сами пограничники, занимавшие оборону около впавшего в полузабытье Токарева, погибли. Враги добили и их командира.

Звание Героя России Вячеславу Токареву было присвоено Указом Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. № 1965 за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенанту (посмертно).

Также приказом Директора ФПС России от 24 декабря 1994 г. № 517 имя Токарева В. В. присвоено 4-й пограничной заставе 28-го пограничного отряда Забайкальского округа. В настоящее время пограничная застава «Бийская» имени Героя Российской Федерации Токарева В. В. входит в состав Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай.

пресс-служба ПУ УФСБ по Алтайскому краю Застава Бийская

По сложившейся традиции в день гибели Вячеслава Токарева в школе № 40 Бийска, выпускником которой он являлся, ежегодно собираются его одноклассники, друзья, педагоги, родственники, сослуживцы и просто бийчане, кому дорога память о нашем героическом земляке.

Сегодня школьный музей, хранящий светлый образ героя, принимал многочисленных гостей, среди которых были родители Вячеслава — Мария Михайловна и Владимир Петрович Токаревы, представители администраций, сотрудники Пограничных управлений ФСБ России по Алтайскому краю и Республике Алтай, члены общественных организаций и военно-патриотических клубов.

В память о Вячеславе Токареве они зажгли свечи и почтили минутой молчания всех, кто отдал свои жизни, защищая рубежи нашей Родины. К бюсту героя, установленному на школьной площади, а также на его могилу, расположенную на Нагорном кладбище, возложили цветы.

«В честь Героя России ежегодно в Алтайском крае проводятся различные спортивные соревнования. В этом году в Барнауле прошёл «X Юбилейный традиционный Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя России Вячеслава Токарева» среди молодежи», — отметили в ПУ УФСБ РФ по Алтайскому краю.

Справка:

Токарев Вячеслав Владимирович. Родился 19 февраля 1972 года в городе Бийске Алтайского края.

В 1989 году был призван в Вооружённые силы СССР. В 1993 году окончил Новосибирское военное общевойсковое командное училище, по окончании которого служил в пограничных войсках на российско-монгольской границе заместителем начальника 4-й пограничной заставы по работе с личным составом Акташского пограничного отряда Забайкальского пограничного округа.

В июне 1994 года по личной просьбе переведён в Группу российских Пограничных войск в Республике Таджикистан и назначен заместителем начальника 3-й пограничной заставы по работе с личным составом десантно-штурмовой маневренной группы Московского пограничного отряда. Участвовал в боевых действиях по обороне таджикско-афганской границы от бандгрупп и вооружённых контрабандистов наркомафии.

В августе 1994 года в связи с поступившими от разведки данными о усилении отрядов афганских и таджикских боевиков и общим обострением обстановки небольшой отряд под командованием лейтенанта Токарева разместился в районе одной из застав, а сам Токарев назначен старшим временного пограничного поста «Тург».

Похоронен на Аллее Славы городского кладбища Бийска