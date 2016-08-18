Владивосток, 18 августа, 2016, 08:01 — ИА Регнум. В рамках рабочей поездки в Сибирь и на Дальний Восток бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов дал интервью корреспонденту ИА REGNUM. Уполномоченный по защите прав предпринимателей, сопредседатель «Деловой России» рассказал, как справиться с отголосками 90-х, почему у «социального предпринимательства» пока нет будущего и что мешает развитию бизнеса на Дальнем Востоке.

Александр Ратников, PrimaMedia Бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов

— Преобразовался ли после «лихих 90-х» российский бизнес, можно сегодня назвать его цивилизованным?

— Жёсткий период капитализма мы, конечно, прошли. Какой-то период мы считали, что вообще идём к очень серьёзной системе корпоративного правления, корпоративной социальной ответственности. К сожалению, сегодня это всё очень развернулось, потому что стало очень тяжело, и бизнесу стало невыгодно производить. А когда невыгодно, начинаются неплатежи друг другу, в результате отдельные предприниматели опять начинают использовать испытанные с 90-х «приёмчики».

— На ваш взгляд, как с этим можно справиться?

— Одним способом — развивать экономику. Если бизнесу будет выгодно развиваться, не в теневом секторе, а на свету, использовать цивилизованные методы корпоративной системы, то всё будет идти в правильную сторону.

Пока этого не видно. Политика, которую сегодня проводит правительство, не способствует тому, чтобы у нас развивалась экономика. Сегодня это политика финансового сжатия, она была эффективна, когда у нас был чёткий и ясный источник доходов. «Кудринская» экономика, к сожалению, не умеет зарабатывать деньги.

Нужно выстроить абсолютно новую экономическую политику, которая бы не была политикой денежного сжатия, а была бы политикой количественного смягчения. Такую политику сегодня реализует и США, и Европейский союз, и Япония. Мы пока только в дискуссии. Кудрин категорический противник этого.

— Есть ли будущее у «социального предпринимательства»?

— Нам сейчас надо о выживании предпринимательства говорить. О социальном аспекте бизнеса можно говорить тогда, когда всё хорошо. Сейчас не бизнес должен помогать, а ему надо помогать. Если мы не хотим, чтобы на улице оказалось большое количество людей, надо пытаться облегчать предпринимателю жизнь. Пока мы видим обратное. Кудрин упирается, правоохранительные органы нагнетают ситуацию, есть налоговая, которая любыми способами пытается добиться сохранения своих доходов от бизнеса. Обычно государство проводит более разумную политику.

— Сегодня мы видим активную политику государства по привлечению иностранных инвесторов на Дальний Восток. На ваш взгляд, составляют ли зарубежные инвесторы конкуренцию отечественному бизнесу? Почему акцент делается именно на иностранных инвесторов?

— Все понимают, что сегодня российских предприятий, которые бы имели ресурсы, не так много: у них нет денег, ставки по кредитам сегодня очень высокие. Сложно говорить, что сегодня российские инвесторы придут на эти проекты.

Другой вопрос — инновационные идеи нужно ещё и правильно внедрить, правильно управлять процессом. Есть и общая ситуация экономическая, которая в стране в целом очень плохая: снижается ВВП, мы теряем рабочие места. Это всё не может не влиять на Дальний Восток. Создать оазис в чёрном грозовом облаке очень сложно.

Кроме того, на Дальнем Востоке сильно чувствуется правоохранительная среда. Очень отталкивает инвесторов, когда возбуждаются уголовные дела. Эта общая обстановка нервозности бизнеса не может не передаваться инвесторам.

— Чем дальневосточный бизнес отличается от бизнеса в других субъектах России?

— Дальний Восток в хорошую сторону отличается своей предприимчивостью. Всегда очень люблю приезжать во Владивосток, здесь есть биение, драйв, живость, бизнес бурлит, всё время что-то развивается. Хотя в статистике, к сожалению, каких-то улучшений нет. Тем не менее здесь можно развивать самые динамичные и бизнесовые проекты, какие только есть. Бывают иногда очень сырьевые, грустные и костные регионы, а здесь — жизнь и драйв.

— Мы уже затрагивали проблемы высоких тарифов и кредитных ставок. Как проблемы дальневосточного бизнеса отличаются и соприкасаются с проблемами других регионов страны?

— Из всех проблем, которые чаще всего называются представителями бизнеса, — это проверки, их необходимо останавливать. Есть специфика дальневосточная: надо оплачивать отпуска сотрудникам. Мы боролись против этого очень серьёзно и уже второй год пытаемся решить эту проблему. У нас есть конкретное предложение: определить суммы и максимальный барьер. Во-вторых, мы предлагаем (эти суммы) компенсировать из налогов, иначе на 10% увеличивается себестоимость издержек производства. Если мы говорим о равной конкуренции с другими регионами, эти затраты должны быть вычтены из налогов, которые бизнес платит.

Для бизнеса очень много общих проблем, я делал доклад президенту, и на первое место выходят проблемы, связанные с экономикой. Сегодня работать в России невыгодно. Проблема специфичная для сегодняшнего дня — проблема неопределённости экономической ситуации. Правительство не даёт ориентиров, кризис сложный, длинный и непонятный, бизнес не знает, куда бежать и что делать. И правительство не помогает.