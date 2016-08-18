Пекин, 18 августа, 2016, 06:45 — ИА Регнум. Министерство торговли КНР опубликовало заявление, согласно которому с 1 сентября в Китае вводится ряд антидемпинговых мер на импорт американских и японских сплавов.

Флаг Китая

Ограничения затронут производителей изделий из аморфных сплавов на основе железа. По мнению властей страны, национальным производителям данных изделий был нанесен колоссальный экономический ущерб в связи с чем, производителям из США и Японии придется платить дополнительный сбор в размере от 25,9% до 48,5%, пишет «Синьхуа».

Как отмечается в заявлении, «принятые меры позволят полностью обезопасить китайских производителей от демпинга со стороны США и Японии».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 августа Министерство торговли КНР опубликовало заявление, согласно которому Пекин выражает серьезную озабоченность в связи с недавно принятыми мерами по защите европейских сталелитейных компаний.