Триполи, 18 августа, 2016, 02:30 — ИА Регнум. Генерал ливийской армии Халифа Хифтер, выступивший против политики «Правительства национального единства», может оказаться для Америки «опаснее ИГИЛ» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом 17 августа, в специальном репортаже, посвященном ситуации в Ливии, пишет The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По словам аналитиков и военных, опрошенных изданием, позиция Хифтера, высокопоставленного и влиятельного генерала нынешней армии Ливии, который отказался поддержать «Правительство национального единства» в Триполи. Учитывая, что «оппозиционного» генерала поддерживают Египет и Саудовская Аравия, в случае начала открытого военного противостояния, генерал Халифа Хифтер может оказаться для союзников США в регионе «опаснее ИГИЛ» (запрещена в России).

Сообщается, что на прошлой неделе о риске новой войны заявил посол ООН в Ливии. По его словам, правительство «погрязло во внутренних распрях», что создает в стране «перспективу бессрочного гражданского конфликта». В этих условиях «оппозиционный» генерал Хифтер, имеющий под своим началом тысячи вооруженных людей и являющийся авторитетом для племен востока страны, может захотеть добиться неограниченной власти.

«Я не думаю, что Хифтер хочет демократии. Я даже не думаю, что он хочет мира», — заявил журналистам бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США.

Согласно информации, полученной журналистами издания от неназываемых собеседников, «бывших сотрудников Госдепартамента» и «бывших высокопоставленных военных», Халифа Хифтер с 1989 года являлся агентом ЦРУ.

Хифтер, кадровый офицер армии Каддафи, «отвернулся» от лидера Ливийской Джамахирии в 1989 году, после пленения в Чаде. Во время гражданской войны 2011 года генерал поддержал повстанцев и после победы оппозиционных сил над Каддафи стал влиятельной фигурой в новой ливийской армии.

В дальнейшем Хифтер воевал с исламистами, мятежниками против «Правительства национального единства» и всегда считался «верным псом» США. Однако в 2014 году в YouTube появилось обращение генерала с призывом к военному перевороту против действующей ливийской власти.

Инцидент не получил развития, к видеообращению тогда «отнеслись скептически» и в Госдепе США. Теперь аналитики сходятся во мнении, что недооценивать генерала было ошибкой, заключают журналисты Washington Post.