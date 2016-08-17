Петропавловск-Камчатский, 18 августа, 2016, 02:28 — ИА Регнум. Спецстрой России, который занимается реконструкцией аэродрома в поселке Оссора на Камчатке, отреагировал на критику местного губернатора Владимира Илюхина, который при посещении площадки разнес «в пух и прах» строителей. По мнению главы региона, они выполнили только 5% от плана работ и до конца года не смогут сдать объект, как это планировалось изначально, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В официальном пресс-релизе после критики главы региона, Спецстрой указывает, что работы начались осенью прошлого года, но в процессе были выявлены принципиальные просчеты в проектном решении. Например, там значилось обнародование, которое больше не выпускается. Кроме того, затраты предусмотрены по федеральным стандартам без учета специфики региона, в частности, отдаленности населенного пункта, в котором и проходят все работы. Поэтому в смете и не учтены транспортные затраты и отсутствие на Камчатке необходимых стройматериалов.

«Например, стоимость одной плиты ПАГ-14, которые необходимы для строительства, согласно смете составляет 40 тысяч рублей. А ее реальная стоимость с учетом доставки на объект с ближайшего завода, расположенного во Владивостоке, составляет 65 тысяч рублей. Только по этой позиции при условии доставки на объект всех 7022 плит убыток Главного управления строительства дорог и аэродромов составит более 151 млн рублей. В настоящее время у производителя закуплена 1571 плита, доставлено и принято на объекте «Оссора» 962 штуки», — сказано в пресс-релизе.

Говоря о уже выполненных действиях на объекте, Спецстрой отметил, что произведены работы по разборке асфальто-бетонного покрытия взлетно-посадочной полосы, пассажирского перрона и мест стоянки воздушных судов, здания старой котельной, отсыпан и уплотнен первый слой песчано-гравийной смеси взлетно-посадочной полосы (350 м). Построена временная вертолетная площадка, которая начала принимать основной пассажиропоток, обустраивается строительный городок и база для обслуживания техники.

Для решения возникших проблем подрядчик предлагает созвать совещание с властями. Когда оно пройдет, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Илюхин заявил, что Спецстрой отстает от графика примерно на 200 дней и вряд ли сдаст объект в обозначенные контрактом сроки — до конца 2016-го года. При этом отмечается, что из-за реконструкции аэродрома в Оссоре местные авиакомпании несут убытки, так как пассажиров доставляют с пересадками через другие населенные пункты, что усложняет маршрут и увеличивается затраты. Но для людей стоимость билетов пока не меняли. Бюджету эта реконструкция обходится в 1,7 млрд рублей.

Это не первый подобный случай. Различные подрядчики, выигрывающие тендеры на Камчатке, не редко попадают в такие ситуации, как Спецстрой. Все это из-за незнания территории — того, что на полуостров, например, не ходят поезда, что делает доставку материалов более дорогой. Кроме того, расстояние между населенными пунктами внутри региона очень большое, а на север завозить стройматериалы и технику можно только в течение нескольких месяцев навигации.