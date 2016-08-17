Рио-де-Жанейро, Бразилия, 18 августа, 2016, 02:19 — ИА Регнум. Российская спортсменка Наталья Воробьёва завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 69 кг.

Олимпийские Игры — 2016

В решающем поединке Наталья Воробьёва проиграла японке Саре Досо по техническим действиям со счётом 2:2.

Бронзовые медали достались представительнице Казахстана Эльмире Сыздыкова и шведка Дженни Франсон.

Чуть ранее, напомним, другая российская спортсменка Валерия Коблова завоевала серебро в олимпийском турнире по вольной борьбе в весовой категории до 58 кг.

Всего на данный момент на счету олимпийской сборной России 41 награда: 12 золотых, 14 серебряных и 15 бронзовых медалей.