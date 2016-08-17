Нью-Йорк, США, 18 августа, 2016, 02:07 — ИА Регнум. Молодой экстремал, совершивший попытку взобраться на 58-этажный небоскрёб Trump Tower в Нью-Йорке, привлечён к суду, передаёт ABC News.

Небоскреб

Сообщается, что 19-летний житель Вирджинии Стивен Рогата был доставлен на судебное заседание из палаты в психиатрической лечебнице в Бельвью, куда он был помещён после задержания.

Молодой человек обвиняется в создании опасности, преступном посягательстве и бейсджампинге, который считается преступлением в Нью-Йорке. До следующего заседания суда, которое назначено на 13 октября, Рогата освобождён под залог в $10 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Стивен Рогата предпринял попытку подняться на небоскрёб в Нью-Йорке по стеклянной стене при помощи присосок. В течение нескольких часов полиция предпринимала попытки задержать экстремала через открытые окна, однако ему удавалось уклоняться. На предложения добровольно сдаться он не реагировал и продолжал взбираться выше. За происходящим наблюдала большая толпа прохожих, а телеканалы вели прямую трансляцию с места. В итоге на уровне 21-го этажа полицейские буквально затащили молодого человека внутрь здания.

Позднее юный житель Вирджинии заявил, что хотел встретиться с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом и таким нестандартным образом рассчитывал привлечь к себе внимание политика.