Лос-Анджелес, США, 18 августа, 2016, 01:40 — ИА Регнум. Канадский и американский режиссёр, актёр и продюсер Артур Хиллер скончался 17 августа в Лос-Анджелесе в возрасте 92 лет, сообщило издание Hollywood Reporter.

Артур Хиллер. 1970

О смерти режиссёра сообщили в Академии кинематографических искусств и наук США, которую Артур Хиллер возглавлял с 1993 по 1997 годы. «Мы глубоко опечалены кончиной нашего любимого друга», — заявил президент академии Шерил Бун Айзекс.

Одной из наиболее известных работ Артура Хиллера является экранизация романа Эрика Сигаля «История любви» — одноимённый фильм вышел на экраны в 1970 году. Также режиссёр известен по фильмам «Больница» (1971), «Номер в отеле Плаза» (1971), «Человек в стеклянной будке» (1975) и другим.