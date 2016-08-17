Мехико, 18 августа, 2016, 01:24 — ИА Регнум. Всемирный боксёрский совет (WBC) принял решение не отстранять российского боксёра Александра Поветкина, поскольку содержание мельдония в его допинг-пробе было низким, и спортсмен не принимал препарат после 1 января 2016 года, когда он был внесён в список запрещённых, говорится в пресс-релизе WBC.

Przemek Garczarczyk Александр Поветкин

В то же время в организации подчеркнули, что если российский спортсмен в течение года провалит допинг-тест, он может быть дисквалифицирован на неопределённый срок.

В WBC также сообщили, что действующий обладатель титула чемпиона мира в супертяжёлом весе, американец Деонтей Уайлдер, с которым должен был сразиться Александр Поветкин, не сможет выйти на ринг до следующего года из-за травмы руки.

Ближайшим соперником Александра Поветкина станет Бермейн Стиверн из Канады — боксёры поборются за временный чемпионский пояс WBC. В свою очередь американец сохраняет за собой все права на обязательный чемпионский бой.

Напомним, 16 августа в СМИ появились сообщения о том, что WBC по итогам собственного расследования отстранил Александра Поветкина на неопределённый срок за употребление мельдония. При этом Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что боксёр чист и должен быть немедленно реабилитирован.

Позднее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил об отсутствии официального подтверждения информации о дисквалификации Александра Поветкина. Сообщения об отстранении знаменитого боксёра от боёв, он назвал «вбросом». Промоутер подчеркнул, что у него имеются документы, свидетельствующие о том, что в вопросе употребления допинга Александр Поветкин полностью оправдан.

Напомним, в мае 2016 года, за несколько дней до поединка Александра Поветкина с американским боксёром Деонтеем Уайлдером, сообщалось, что проба российского боксера дала положительный результат на мельдоний. В результате поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе пришлось отложить.