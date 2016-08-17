Бисмарк, США, 18 августа, 2016, 01:13 — ИА Регнум. Вождь племени сиу Дэйв Арчамболт заявил о своем обращении к сенаторам Северной Дакоты и президенту США с просьбой остановить строительство нефтепровода на землях его племени. Об этом 18 августа сообщают корреспонденты Associated Press, которым удалось пообщаться с вождем.

Индеец племени сиу

По словам главы племени, на прошлой неделе рабочие нефтяной компании, которых сопровождали вооруженные охранники и полицейские, приступили к строительству нефтепровода в месте слияния рек Кэннонбол и Миссури на территории резервации сиу в Стэндин Рок. Полицейские и представители компании разогнали лагерь индейцев, сопротивлявшихся строительству, вождь индейцев и 20 его соплеменников были арестованы.

Арчамболт напомнил журналистам, что в 2014 году Барак Обама и Мишель Обама посетили резервацию сиу в Стэндин Рок, чтобы познакомиться с бытом и условиями жизни коренных американцев.

«Я считаю, что тогда он (Барак Обама — прим. ИА REGNUM ) и Мишель Обама были тронуты… Я попросил его найти способ вмешаться и переместить этот трубопровод от наших земель», — сообщил вождь индейцев.

Нефтепровод техасской компании Energy Transfer Partners длиной 1886 километров и стоимостью $ 3,8 млрд, против которого выступают индейцы, должен пересечь штаты Северная и Южная Дакота, Айова и Иллинойс. Всё это — земли, на которых расположено большое число резерваций «коренных американцев», некоторые из них являются территорией, выделенной властями США для проживания индейцев, уже более сотни лет.