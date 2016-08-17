Ереван, 18 августа, 2016, 00:47 — ИА Регнум. Власти Армении и Азербайджана при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) ведут диалог по вопросу возвращения на родину 62-летнего жителя села Айгепат Араратской области Армении Генриха Агекяна, 7 августа пересекшего границу с Азербайджаном и оказавшегося на азербайджанской территории, в Нахичеване. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших лиц Армен Каприелян.

Matthias Zomer

Государственная комиссия по делам пленных, заложников и без вести пропавших лиц Азербайджана 13 августа сообщила, что 7 августа азербайджанские военнослужащие на армяно-азербайджанской границе, на Садаракском участке дороги, ведущей в Нахичеван, задержали гражданина Армении. Комиссия также сообщила, что уведомила об инциденте МККК.

«Диалог пока результата не дал», — цитирует Каприеляна радио «Азатутюн». Он также отметил, что у Генриха Агекяна проблемы с психикой и он пересек границу случайно.

«Раньше он также уходил из дома и пропадал на несколько дней, после чего родные находили его и приводили домой», — сообщил он.

Представители МККК 17 августа в Нахичеване посетили Генриха Агекяна.

По словам сотрудницы информационного отдела делегации МККК в Армении Ирен Алоян, комитет в соответствии со своим мандатом предоставил Агекяну возможность обменяться информацией семейного характера.

Ранее было зафиксированы несколько случаев, когда мирные жители Армении, оказавшиеся в азербайджанском плену подвергались пыткам или же погибали.

5-о октября 2010 года в Баку якобы совершил самоубийство 18-летний пастух Манвел Сарибекян, случайно пересекший границу и выданный азербайджанской стороной за диверсанта.

20-го мая 2014 года скончался 77-летний житель села Верин Кармирахпюр Мамикон Ходжоян, который попал в плен 28 января 2013 года, когда, заблудившись, оказался на азербайджанской территории. Баку поначалу попытался выдать старика за диверсанта, однако спустя более месяца все-таки вернул в Армению. До передачи сотрудники МККК посетили Ходжояна, чтобы оценить условия его содержания и отношение к нему. У Ходжояна были выявлены серьезные проблемы со здоровьем — множественные синяки, переломы и ушибы. Ходжоян был подвергнут нескольким операциям, но спасти его не удалось. Перед смертью он успел рассказать, что в плену его били и пытали, в том числе, вкалывали препараты. Дело Ходжояна направлено в Европейский суд по правам человека.

Два года назад — 7 августа 2014 года, житель села Чинари Тавушской области Армении Карен Петросян отправился в ближайший лес за дровами и, заблудившись, оказался на территории Азербайджана. 8 августа Карен Петросян, по сообщению азербайджанских СМИ «внезапно» скончался в Баку. По предварительной информации причиной смерти стала «острая сердечнососудистая недостаточность».

Карена Петросяна в Азербайджане представляли как диверсанта, разведчика, был даже распространен материал с его допросом гражданина. Из видеоролика становилось ясно всего лишь то, что его подвергли серьезным пыткам и он лишь дает положительные ответы на приказы азербайджанских военных. Спустя несколько месяцев тело Петросяна было передано армянской стороне.