Валерия Коблова завоевала серебро Олимпиады в вольной борьбе
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 18 августа, 2016, 00:46 — ИА Регнум. Российская спортсменка Валерия Коблова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 58 кг.
Олимпийские Игры — 2016
Дебютировавшая на Олимпиаде 23-летняя Валерия Коблова в финальном поединке уступила японке Каори Ите со счётом 2:3
Бронзовые награды достались представительнице Туниса Марве Амри и индианке Сакши Малик.
Таким образом на счету олимпийской сборной России уже 40 медалей: 12 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых.
Напомним, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро продлятся до 21 августа.