Рио-де-Жанейро, Бразилия, 18 августа, 2016, 00:46 — ИА Регнум. Российская спортсменка Валерия Коблова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 58 кг.

Олимпийские Игры — 2016

Дебютировавшая на Олимпиаде 23-летняя Валерия Коблова в финальном поединке уступила японке Каори Ите со счётом 2:3

Бронзовые награды достались представительнице Туниса Марве Амри и индианке Сакши Малик.

Таким образом на счету олимпийской сборной России уже 40 медалей: 12 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых.

Напомним, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро продлятся до 21 августа.