Сан-Франциско, США, 18 августа, 2016, 00:29 — ИА Регнум. Пожар, уничтоживший 43 дома к северу от Сан-Франциско в прошлом году, начался из-за возгорания на нелегальном поле марихуаны. Об этом, со ссылкой на результаты расследования Департамента лесного хозяйства и пожарной защиты Калифорнии, сообщает Associated Press 18 августа.

Цветок марихуаны

Сообщается, что крупный лесной пожар осени 2015 года начался в полях севернее Сан-Франциско, на которых нелегально выращивалась марихуана. Причиной возгорания, охватившего 280 квадратных километров в графствах Лейк, Йоло и Колуса и уничтожившего 43 домовладения, стал неисправный водонагреватель на территории одного из «нелегальных» полей.

Пресс-секретарь Департамента лесного хозяйства и пожарной защиты Калифорнии Джанет Аптон заявила журналистам, что в результате расследования заведено уголовное дело, двое подозреваемых объявлены в федеральный розыск. Возможно, они уже покинули страну.

Всего в прошлом году в результате лесных пожаров в Калифорнии было уничтожено 1300 домовладений, а в 2016 году «сезон пожаров» в штате может оказаться ещё более разрушительным.

Вчера ИА REGNUM сообщало о стремительном распространении очередного очага лесного пожара на юге Калифорнии, в результате которого огнем оказалось блокировано крупнейшее шоссе штата, соединяющее Лос-Анджелес и Лас Вегас, спасатели эвакуировали 82 тыс. жителей четырех городов района Сан-Бернардино.

Двумя днями ранее, 14 августа, в результате лесного пожара на Севере Калифорнии сгорел городок Лоуэр-Лэйк, огнем уничтожено 175 домов. При этом, по мнению синоптиков, «сезон пожаров» только начинается: сухая и ветреная погода продержится в Калифорнии до конца октября.