Тирасполь, 18 августа, 2016, 00:18 — ИА Регнум. Ситуация на валютном рынке Приднестровья остается неопределенной. Как передает корреспондент ИА REGNUM, после того как на прошлой неделе валютные кассы и комбанки синхронно подняли обменный курс доллара по отношению к рублю ПМР примерно на 30% президиум Верховного совета Приднестровья выступил категорически против данного решения, обвинив Центробанк в «антинародном сговоре» с комбанками, направленном на «неофициальную девальвацию» приднестровской валюты.

Приднестровскитй рубль. Купюра образца 2000 года

По мнению парламентариев, речь идет о планомерных действиях Центробанка, направленных на «фактическое изменение обменного курса приднестровского рубля без учёта требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики» и ведущих к обнищанию населения.

Парламент потребовал от Центробанка вмешаться в ситуацию и вернуть курс доллара в установленный ранее депутатами коридор — 11,00−11,30 рубля ПМР за доллар США. Депутаты также считают необходимым установить предельное отклонение обменного курса рубля ПМР к доллару США на наличном рынке не более 5% от официального курса.

Парламентарии также обратились в правоохранительные органы с требованием усилить надзор за исполнением законодательства в сфере валютного регулирования и провести расследование по факту «ценового сговора».

Кроме того, депутаты обратили внимание на тот факт, что сегодня значительная часть валютных резервов республики формируется за счет молдавского лея, что, по сути, ведет к привязке приднестровской экономики к экономике Молдавии.

На последовавшем заседании правления Центробанка было заявлено, что официальный курс рубля ПМР к доллару остается прежним. По данному курсу импортеры товаров первой необходимости, медикаментов и ГСМ смогут приобретать валюту на валютном аукционе Центробанка. В главном банке считают, что это позволит избежать существенного роста цен.

Также принято решение установить предел отклонения курса покупки иностранной валюты от курса её продажи, устанавливаемых кредитными организациями, в размере не более 5%. Также было решено, что коммерческие банки при приёме рублей ПМР в погашение ранее выданных кредитов в долларах США будут применять курс рубля ПМР (с учётом комиссии, при её наличии), установленный до повышения ими обменного курса.

Фактическое изменение курса обмена валют кассами и банками в Центробанке считают законным и расценивают как попытку вывести наличный денежный оборот из «тени». При сохранении прежнего курса купить валюту в ПМР было невозможно, а курс доллара на черном рынке доходил до 20 рублей ПМР за доллар.

В Центробанке также отметили, что, «согласно нормам действующего законодательства, коммерческие банки и кредитные организации вправе самостоятельно устанавливать курсы покупки и продажи иностранных валют, в том числе в обменных валютных пунктах, исходя из реальной ситуации на валютном рынке».

«В настоящий момент произошло то, что часть кредитных организаций приняла на себя ответственность в части установления реального взвешенного курса в обменных пунктах по валюте доллар США. Это произошло по инициативе самих кредитных организаций в рамках проведённого совещания», — рассказал зампред Центробанка Александр Лянка.

Он опроверг обвинения в том, что Центробанк намеренно толкает Приднестровье в валютную зону Молдавии посредством того, что предлагает на аукционе преимущественно молдавские леи. «Валюту Центральный банк продаёт исходя из тех объёмов, которые поступают к нам», — сказал зампред ЦБ. Он отметил, что это преимущественно те средства, которые экономические агенты продают в резервы ПРБ согласно установленным квотам. При этом значительную часть этих средств составляет валюта от продажи в Молдову электроэнергии, то есть молдавские леи.

«Возможность обеспечить конвертацию значительно поступающих леев в твёрдую валюту, в частности доллары США, значительно затруднена, исходя из политического статуса нашей банковской системы», — отметил Лянка. Эти операции, по его словам, невозможно осуществлять, минуя Молдавию, а Нацбанк Молдавии своего согласия на них не даёт.

ИА REGNUM напоминает, что с конца февраля текущего года в Приднестровье практически невозможно купить иностранную валюту. Власти региона признали наличие валютного кризиса лишь в начале марта, когда Центробанк уже не смог удовлетворить спрос на валюту из-за критического снижения уровня золотовалютных резервов. Позже Центробанк и президент Евгений Шевчук предложили девальвировать валюту, однако Верховный совет выступил против. Тем не менее дискуссии о девальвации лишь усилили ажиотаж на рынке, который так до сих пор и не погашен.