Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17 августа, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Сборная Бразилии вышла в финал футбольного турнира Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, разгромив команду Гондураса со счетом 6:0, сообщает «Р-Спорт».

Сборная Бразилии вышла в финал

Неймар открыл счет в этом матче на 16-й секунде игры, забив самый быстрый гол в истории Олимпиад. Второй свой гол он оформил на 90-й минуте матча. Кроме Неймара, голы забили Жезус Габриэль (на 26-й и 35-й минутах), Маркиньос на 51-й и Луан на 79-й.

В финале 20 августа сборная Бразилии встретится с победителем полуфинального матча между командами Нигерии и Германии. Напомним, сборная Бразилии выходит в финал олимпийского турнира в четвертый раз, но еще ни разу не становилась олимпийским чемпионом.