Берлин, 17 августа, 2016, 23:46 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что беженцы не принесли терроризм в Германию, передаёт Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капут

«Феномен исламистского терроризма, ИГИЛ (запрещена в РФ — ИА РЕГНУМ), не является феноменом, который пришёл к нам с беженцами», — заявила Меркель на мероприятии своей партии ХДС, посвящённом избирательной кампании в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. 4 сентября пройдут выборы в местный ландтаг (парламент).

Меркель говорит, что многие люди приехали из Германии в Сирию для обучения в рядах террористов. В июне министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер сообщил, что отправившихся в Сирию и Ирак в общей сложности насчитывается более 800 человек.

«Эта группа беспокоит нас в течение нескольких лет», — отметила канцлер на мероприятии в Нойштрелице, городе в 100 км к северу от Берлина. «Мы ясно сказали, что ислам, который существует и работает на основе конституции … принадлежит Германии», — добавила Меркель.