Москва, 17 августа, 2016, 23:17 — ИА Регнум. В среде российских исламских богословов набирает обороты скандал по поводу женского обрезания.

David Stanley Женское обрезание широко практикуется в Эфиопии

Все началось с того, что сегодня, 17 августа, был опубликован правозащитной организации «Правовая инициатива» доклад о проведении в высокогорных и удаленных районах Дагестана процедуры женского обрезания.

Суть доклада в том, что в некоторых районах Дагестана, в основном высокогорных и труднодоступных, практикуется процедура женского обрезания — архаичный обряд, связанный с хирургическим вмешательством в женские половые органы, которое может нанести вред здоровью.

Публикация доклада вызвала цепную реакцию высказываний российских исламских богословов.

Сперва глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил, что хорошо бы подвергать процедуре обрезания всех женщин, так как это уменьшило бы разврат на Земле.

Вслед за Бердиевым, верховный муфтий Москвы и Центрального региона Альбир Крганов заявил, что исламская религия якобы не запрещает женское обрезание полностью, однако дозволяет его лишь в некоторых случаях — как сознательное решение женщины, совершаемое без принуждения.

Затем на тему женского обрезания высказался первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России Рушан хазрат Аббясов. Он заявил, что женское обрезание — это доисламская традиция которая была присуща не только арабскому миру, но и другим цивилизациям, соприкасавшимся с семитским миром. Он добавил, что женское обрезание — это скорее этническая традиция, нежели религиозная. Эта традиция присуща африканским народам, и имеет ритуальные обоснования, чуждые исламской идеологии.

На фоне высказывания исламских богословов в социальных сетях разразилась буря негодований по поводу вскрывшихся фактов женского обрезания в Дагестане. Светские лидеры общественного мнения писали гневные посты о этом архаичном обряде.

Дело дошло до властей. Общественная палата России потребовала от Генеральной прокуратуры проверить все факты, изложенные в докладе «Правовой инициативы» о женском обрезании.

Резонанс нарастал, и высказаться пришлось уже главе Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховному муфтию России Талгату Таджуддину.

Он отметил, что женское обрезание совершенно несвойственно для России. В Поволжье и на Урале, где проживают мусульмане, этот обряд не встречается, подчеркнул Таджуддин.

«Эта традиция есть только в арабских странах, и то не повсеместно. Даже там по этому вопросу идут очень многие диспуты, чтобы вообще это искоренить», — дипломатично заявил верховный муфтий.

Он добавил, что обрезание мальчиков принято как у иудеев, так и у мусульман и является «древней традицией ещё от Авраама». Девочек этот религиозный обряд никогда не касался.

К вечеру к дискуссии подключился Минздрав. Официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагаев заявил, что в настоящее время международное медицинское сообщество сходится во мнении, что так называемое женское обрезание является калечащей практикой и не несет ничего положительного.

Не выдержав гнета общественного мнения, председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев свое заявление насчет обрезания всех женщин дезавуировал и заявил, что всего навсего хотел привлечь внимание к проблеме разврата. Что касается фразы о том, что хорошо бы обрезать всех женщин, то Бердиев заявил, что сказал это просто так, потому что понимает, что этого никогда не будет. Просто люди его не так поняли.

Напомним, женское обрезание широко практикуется в Египте, Судане, Эфиопии, Эритреи, Сомали и Мали). По неподтвержденным данным, этой процедуре подверглись около 140 млн женщин.