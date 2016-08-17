Уфа, 17 августа, 2016, 23:05 — ИА Регнум.



Турецкий берег

Среди жителей Башкирии пока не сформировалось четкого представления о перспективах развития российско-турецких отношений. По мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, относительно недолгий период охлаждения российско-турецких отношений должен стать своего рода напоминанием, как нельзя поступать в будущем.

«На Башкирии, как части России, нормализация отношении с Турцией скажется, безусловно, позитивно, — считает политолог Ильдар Габдрафиков. — За более чем 20-летнюю постсоветскую историю взаимоотношений наших стран экономические, туристические, культурные и иные связи очень тесно интегрировались, поэтому нужно считать благом, что главам двух государств хватило сил и мужества переломить ситуацию. В итоге от нормализации в выигрыше будут только наши страны и их граждане».

Относительно недолгий период охлаждения российско-турецких отношений, по мнению политолога, пойдет только на пользу, будет своего рода напоминанием, что так нельзя поступать в будущем. «Наши страны получили своего роду прививку от возможных осложнений отношений в будущем, — считает эксперт. — Башкирия, как часть России, также имеет тесные экономические, туристические и культурные связи с Турцией. Так, в республике хорошо представлен и успешно развивается турецкий бизнес в строительной и пищевой сферах, пивоварении, легкой промышленности и так далее».

Некоторая часть уфимцев склонна считать украшением Уфы здания, построенные турецкими строителями. Общественный деятель и предприниматель Азамат Галин утверждает, что нормализация российско-турецких отношений в контексте экономических связей дает «огромные перспективы». «Если еще турки откроют нам кредитные линии с отрицательными ставками, промпроизводство в России стартанет, — надеется общественник и дает объяснение своим надеждам. — В России дефицит денег, на производство не хватает оборотных средств, так как кредиты в стране дорогие. Мы можем их брать в ЕС, там ставки отрицательные, но из-за санкций это уже нереально, а турки дать могут».

По словам эксперта, при наличии так называемых соглашений, турки готовы это делать: «Мы берем кредиты у них, работаем, экономика растет, отрицательные ставки не влияют на инфляцию в России, так как деньги турецкие. А пока посмотрите, как распределяются платежи по одной кредитной линии на предприятии: 60% платежа это проценты банка и страховка, и меньше 40% — платеж по кредиту».

Однако многие жители региона не испытывают особой радости по поводу возвращения Турции в экономику и общественную жизнь Башкирии. «Прямых авиарейсов из Уфы в Турцию нет, только через Москву, это значит, что не собираются жители Башкирии в массовом порядке в Турцию на отдых лететь, да и цены на путевки в Турцию вовсе не такие маленькие, как надеялись оптимисты, — рассуждает Михаил Еленин. — Немного ослабло у нас в Башкирии «турецкое иго», в башкирские здравницы потянулись отдыхающие, так опять нас в турецкие объятья потянут. То открывают турецкие лицеи, то закрывают. То объявляют турков лучшими друзьями, то врагами. А истина где-то посередине».

«В прошлые годы у российских правоохранительных органов были вопросы к башкирско-турецким лицеям, а именно к содержанию их учебных программ, которые не отличались особым и патриотизмом и лояльностью к российскому государству, — пояснил Ильдар Габдрафиков. — Поэтому эти учебные заведения были закрыты. Хотя, надо признать, что многие предметы (иностранные языки, математика) там преподавались на очень хорошем уровне. Но, невзирая на историю с лицеями и другие моменты, отношения надо выстраивать как добрососедские».

«Теперь будет сделан вывод, что Башкирия поторопилась разорвать отношения с ТюрКСОЙ, — предполагает гражданский активист Константин Чадлин. — Но известно, что русскоязычная община в Турции позитивно восприняла возврат отношений в продуктивное русло».

В 2014 году товарооборот между Башкирией и Турцией составил 282,6 млн долларов. Импорт товаров из Турции в Башкирии в этом объеме составляет 1/10 часть, или 28 млн долларов, экспорт — 264,6 млн долларов. При этом Турция поставляет в Башкирию оборудование (котлы, механические устройства, электрические машины, электронные приборы), изделия из металлов, печатную продукцию и другие товары. А республика в Турцию отправляет продукцию ТЭК, химической промышленности, злаки и черные металлы.