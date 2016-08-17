Нью-Йорк, США, 17 августа, 2016, 23:04 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун начинает независимое расследование информации о том, что ооновские миротворцы не пытались предотвратить многочисленные случаи жестокого обращения и сексуальные насилия в отношении гражданских лиц и иностранцев в столице Южного Судана, передаёт Associated Press.

Arsenie Coseac Южный Судан

Пресс-секретарь Пан Ги Муна заявил 15 августа, что генсек ООН обеспокоен сообщениями о нападениях на иностранцев 11 июля в Джубе. Ранее AP сообщило, что тогда военные Южного Судана почти четыре часа неистовствовали, нападая на работников по оказанию гуманитарной помощи.

Несколько свидетелей сообщили AP, что солдаты застрелили местного журналиста, вынуждая иностранцев смотреть, изнасиловали нескольких женщин-иностранок, били и грабили людей и инсценировали казни.

Акты насилия произошли спустя несколько дней после начала боевых действий в июле в Джубе между противоборствующими армейскими группами.