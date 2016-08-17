Тегеран, 17 августа, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди прокомментировал журналистам агентства Tasnim News противоречивую информацию о размещении бомбардировщиков ВКС России на базе «Ноджи» в Хамадане.

Минобороны.рф ВКС России

«Все, что происходит на военном аэродроме в Хамадане, осуществляется согласно постановления Высшего совета национальной безопасности ИРИ и в рамках четырехстороннего сотрудничества Ирана, России, Сирии и Ирака. Военное сотрудничество с Москвой не противоречит конституции исламской республики, поскольку авиабаза в Хамадане не передана России и там нет российских бомбардировщиков», — заявил парламентарий.

По словам Боруджерди, российские самолеты на иранском военном аэродроме осуществляют только дозаправку. Глава комиссии опроверг информацию о размещении в Хамадане С 400, которую распространил израильский военно-аналитический портал Debka.

Утром 17 августа на открытом заседании Меджлиса (парламента) спикер Али Лариджани опроверг информацию о предоставлении военной инфраструктуры для размещения самолетов ВКС России. Позже израильский военно-аналитический портал Debka, со ссылкой на источники в разведке, сообщил о размещении на территории Ирана российских комплексов С 400.